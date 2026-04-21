Így múlik... - Bontják az ország karácsonyfáját

Az Országgyűlés Hivatala munkatársai bontják az ország karácsonyfáját a Kossuth téren 2017. január 9-én. A fenyőfa feldarabolása után a faanyagot rászoruló tűzoltócsaládoknak adják - írja az MTI. ( de miért is vannak rászoruló tűzoltócsaládok Magyarországon? - a szerk.) A kordont képező szánkókat pedig a rendvédelmi szervek hősi halottai gyermekeinek ajánlotta fel az Országgyűlés Hivatala.