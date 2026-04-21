A Magyar Orvosi Kamara szerint a hálapénz kivezetése nem számolta fel a rendszerszintű zavarokat. A zavarosban halászók a magánszektroban építették tovább a befolyásukat, ráadásul az egyre szűkülő állami kapacitásokat is kihasználva.
A RIA Novosztyi orosz hírügynökség által megszólaltatott „illetékesek” teljes mértékben elvitatták az Ukrajnát 1932-ben és 1933-ban sújtó nagy éhínség tényét, egyikük az emlékművet „az állami szinten folytatott félretájékoztatás jelképének” nevezte.
Legkésőbb jövő februárban kerülhet a Parlament gazdasági bizottsága elé az a törvényjavaslat, ami a Bem téri Radetzky-laktanya lebontását kívánja megakadályozni. Kérdés, addigra lesz-e mit megőrizni.
A főpolgármesternek az a szándéka, hogy eltűnjenek a felüljárók a Nyugati térről és a Rottenbiller utcából. A Rottenbiller utcai helyett egy közúti aluljáró várható, a Nyugatinál sanszosabb megoldás egy „szintbeli keresztezés”. Ezekre már megvannak a tervek, melyek Orbán Viktornak tetszettek is – írja Tarlós István sajtótájékoztatójáról az mfor.hu.
Az Országgyűlés Hivatala munkatársai bontják az ország karácsonyfáját a Kossuth téren 2017. január 9-én. A fenyőfa feldarabolása után a faanyagot rászoruló tűzoltócsaládoknak adják - írja az MTI. ( de miért is vannak rászoruló tűzoltócsaládok Magyarországon? - a szerk.) A kordont képező szánkókat pedig a rendvédelmi szervek hősi halottai gyermekeinek ajánlotta fel az Országgyűlés Hivatala.
Heves összecsapások voltak Hamburgban mintegy kétezer rendőr és több mint hétezer tüntető között egy lebontásra ítélt baloldali kulturális központnál. Száztizenhét rendőr megsebesült, közülük 16-ot kórházba kellett szállítani.