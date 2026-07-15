Odesszát támadták az oroszok, Kijevbe látogat Ursula von der Leyen

Oroszország;Ukrajna;Kijev;Odessza;Ursula von der Leyen;orosz-ukrán háború;

2026-07-15 12:24:00 CEST

Az ukrán hatóságok közlése szerint legalább három ember életét vesztette a térséget ért orosz támadások következtében, és többen megsérültek. Az Európai Bizottság elnöke ismét Kijevbe utazik, hogy a védelmi együttműködésről tárgyaljon az ukrán tisztviselőkkel.

Újabb súlyos orosz támadás érte szerdán az ukrajnai Odessza térségét: az ukrán hatóságok közlése szerint legalább három ember életét vesztette, további három pedig megsérült. A csapásokkal egy időben érkezett Kijevbe az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen, aki az Ukrajnával folytatott védelmi együttműködés elmélyítéséről tárgyal – számol be a Politico.

Az Odesszai terület kormányzója, Oleh Kiper tájékoztatása szerint Oroszország immár ötödik egymást követő napon hajtott végre „nagyszabású, kombinált rakéta- és dróntámadást” a régió ellen. A kormányzó azzal vádolta Moszkvát, hogy szándékosan a civil lakosságot, valamint az ipari és kikötői infrastruktúrát veszi célba.

Egy rakétatalálat egy lakótoronyházat ért, a támadás következtében három ember meghalt, és legalább ugyanennyien megsérültek. A mentőalakulatok három lakót – köztük két gyermeket – élve mentettek ki a romok közül.

A kormányzó közölte, a romeltakarítási munkálatok továbbra is zajlanak, hozzátéve, hogy a nyomozók az általa orosz háborús bűncselekményeknek nevezett eseteket dokumentálják.

A brüsszeli lap cikke szerint a támadás egy szélesebb körű orosz hadművelet része, amely az ukrán fekete-tengeri kikötők ellen irányul. Az elmúlt napokban fokozódtak a Nagy-Odessza kikötői térségét érő csapások, amelyek az ukrán háborús export és a gazdaság szempontjából kulcsfontosságú infrastruktúrát célozzák. Az orosz védelmi minisztérium kedden azt közölte, hogy erői csapást mértek katonai-ipari létesítményekre Kijevben, valamint a Juzsnij-sziget közelében található kikötői infrastruktúrára, amely szerintük az ukrán hadsereg üzemanyag-ellátását szolgálta.

Ursula von der Leyen tizenegyedik alkalommal látogat Kijevbe a háború kezdete óta. A Politico azt írja,

a látogatáson az Európai Bizottság elnöke bejelenti, hogy az EU új kezdeményezéseket kíván indítani az európai és az ukrán védelmi ipar szorosabb integrációja érdekében.

Mint fogalmazott, ezek célja, hogy Európa és Ukrajna „többet és gyorsabban tudjon gyártani”. A tárgyalások napirendjén szerepel Ukrajna európai uniós csatlakozási folyamata, valamint a következő télre való felkészülés is, amikor várhatóan ismét fokozódhatnak az orosz támadások.