Vasvillával és ásóval rongált meg autókat egy férfi, majd megharapta az intézkedő rendőrt

garázdaság;rongálás;Központi Nyomozó Főügyészség;harapás;hivatalos személy elleni erőszak;vasvilla;

2026-07-15 16:00:00 CEST

Felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszak, könnyű testi sértés és garázdaság miatt indított eljárást a nyomozó ügyészség és a rendőrség is.

A nyomozó ügyészség és a rendőrség is nyomozást indított egy férfi ellen, aki vasvillával és ásóval rongált meg autókat, majd megharapta a vele szemben intézkedő rendőrt – derül ki a Központi Nyomozó Főügyészség lapunkhoz eljuttatott szerdai közleményéből.

2026. július 12-én 18 óra körül több állampolgári bejelentés érkezett arról, hogy egy kelet-magyarországi kistelepülésen egy középkorú férfi vasvillával, majd ásóval gépjárműveket rongált meg és a járókelőket fenyegette.

A megalapozott gyanú szerint a helyszínre érkező rendőrök több alkalommal felszólították a férfit, hogy tegye le az ásót, ő azonban ennek nem tett eleget, és az ásót két kézzel maga előtt tartva, majd azt ütésre emelve elindult a rendőrök irányába. A rendőrök elektromos sokkolót használtak a támadóval szemben, ettől a férfi elesett, az ásót a földre ejtette, ezt követően azonban hirtelen feltérdelt és az ásót ismételten ütésre emelte.

A férfi ellenállását végül három rendőrnek sikerült csak letörnie testi kényszer alkalmazásával, az ásót kivették a kezéből, majd megbilincselték. A férfi eközben megharapta az egyik intézkedő hivatalos személy alkarját, 8 napon belül gyógyuló sérülést okozva neki.

A megsérült rendőr a sérelmére elkövetett könnyű testi sértés vétsége miatt joghatályos magánindítványt terjesztett elő. A Debreceni Regionális Nyomozó Ügyészség a férfit felfegyverkezve elkövetett hivatalos személy elleni erőszak bűntette és könnyű testi sértés vétsége miatt gyanúsítottként hallgatta ki, majd őrizetbe vette és indítványozta a letartóztatása elrendelését.

A Debreceni Járásbíróság nyomozási bírája a július 14-én meghozott végzésével – az ügyészi indítvánnyal egyezően – a szökés, elrejtőzés, valamint a bűnismétlés veszélyére tekintettel egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását, aki a döntés ellen fellebbezést jelentett be. Az autók megrongálása ügyében a rendőrség garázdaság miatt indított eljárást a férfi ellen.