Húsz év után kilakoltatták a Mocsárosdűlőről az illegális gazdálkodót, aki négy hektáron kaszálni kezdett a védett magyar szöcskefaj élőhelyén

kilakoltatás;természetkárosítás;területfoglalás;Mocsárosdűlő;

2026-07-15 21:58:00 CEST

A férfi több tucat állatot hagyott hátra.

Kilakoltatták az óbudai Mocsárosból azt a gazdálkodót, aki 2005 óta egyre nagyobb részt használt jogcím nélkül a fővárosi tulajdonú természetvédelmi területből - írja a Telex.

A Fővárosi Önkormányzat korábban többször próbált megállapodni a gazdálkodóval és párjával, de az egyeztetések nem vezettek eredményre. A tavalyi kilakoltatási kísérlet meghiúsult, a mostani végrehajtásnak azonban a férfi már nem állt ellen. Az általa elfoglalt terület a kezdeti 1,2 hektárról tavalyig már 15,9 hektárra nőtt.

A területen több tucat állat maradt. A Főpolgármesteri Hivatal közlése alapján egy részüket állatvédelmi és állategészségügyi szempontból kritikus körülmények között tartották. Állatorvosi ellátásukról a Fővárosi Állat- és Növénykert, etetésükről és itatásukról a Zabszalma Alapítvány lovasterápiás központjának munkatársai gondoskodnak. A bírósági végrehajtó a végrehajtástól számított 60 napig kötelezte a fővárost az állatok ellátására; ez az időszak augusztusban jár le. A tulajdonosok addig előre egyeztetett módon elszállíthatják az állataikat és az ingóságait. Amennyiben ezt nem teszi meg, az önkormányzatnak kell megfelelő elhelyezést találnia számukra. A főváros később visszakövetelheti a terület őrzésének, valamint az állatok gondozásának és egészségügyi ellátásának költségeit a jogcím nélküli használóktól.

A gazdálkodó 2025 júniusában négy hektáron lekaszálta a fokozottan védett szöcskefaj, a magyar tarsza egyik élőhelyét. A III. kerületi Rendőrkapitányság természetkárosítás gyanúja miatt indított nyomozást ismeretlen tettes ellen, amelyben a Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) tájékoztatása szerint már egy gyanúsítotti kihallgatás történt. A jogellenes területhasználók felelősségét egy természetvédelmi eljárásban is megállapították, és bírságot szabtak ki rájuk.

A felszabadított terület helyreállítása már megkezdődött: csökkentették a szarvasmarhák számára elkerített részt, és elszállították a legelőn felhalmozott hulladékot. A nagyobb rehabilitációs munkákat várhatóan ősszel kezdhetik el, miután az állatokat más helyszínen, biztonságosan elhelyezik. A munkák a Mocsáros élőhelyeinek helyreállítására elnyert, hétéves uniós LIFE-programhoz kapcsolódnak.