A férfi több tucat állatot hagyott hátra.
Érdekes kormányzati elképzelések kerültek nyilvánosságra, miután Terézváros csütörtöki testületi ülésén részt vett és szót kapott Kovács Balázs Norbert budapesti beruházásokért felelős miniszteri biztos. A budapesti állatkertből kihasított területen, a jelenlegi Fővárosi Nagycirkusz helyén épülhetne fel az új cirkuszművészeti központ. A Biodómmal együtt állami üzemeltetésbe kerülhetnek.
Az ukrán katonák orosz hadifoglyokat is ejtettek.
Összesen 75 helyszínt foglalt le ingyen az állam a Szent István napi ünnepséghez. Budapest csak az Andrássy út használatáért 62 milliót számlázhatna, de nem teheti. Metálturul idén sem lesz.
Európa-szerte terjeszkedik Árkádia, Magyarországtól is elcsatolt egy négyzetmétert. A hódító sejthetően kivárta a pillanatot, amikor a magyar kormány erejét megosztja a Brüsszellel és Soros Györggyel folytatott küzdelem.