Ingyen foglal le budapesti területeket a magyar állam augusztus 20-án, a fővárosi vezetésnek semmibe sincs beleszólása

Összesen 75 helyszínt foglalt le ingyen az állam a Szent István napi ünnepséghez. Budapest csak az Andrássy út használatáért 62 milliót számlázhatna, de nem teheti. Metálturul idén sem lesz.