Havasi Bertalan Szijjártó Péterről: A Fidesz állapota jelenleg nem jó, helyenként kaotikus

Fidesz;Szijjártó Péter;Havasi Bertalan;

2026-07-15 19:31:00 CEST

Arra a kérdésre nem válaszolt, hogy Szijjártó Péter karrierváltása egyben azt is jelenti-e, hogy kilép a Fideszből.

A Fidesz országos elnöksége jövő keddi elnökségi, majd együttes elnökségi-frakcióülésen foglalkozik a frakcióval kapcsolatos személyi döntésekkel – reagált Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója a HVG megkeresésére, miután Szijjártó Péter volt külgazdasági és külügyminiszter bejelentette, lemond parlamenti mandátumáról és a BYD kínai elektromos autó gyártó cégnél folytatja, mint külső kapcsolatokért és új üzletágak fejlesztéséért felelős vezető.

Havasi Bertalan tájékoztatása szerint Orbán Viktor bukott miniszterelnök természetesen tudott Szijjártó Péter döntéséről, az elmúlt hetekben két alkalommal személyesen egyeztetett vele. „A Szijjártó Péterrel való húsz év közös munkára bajtársiassággal és barátsággal gondolok vissza, és biztos vagyok abban, hogy Orbán Viktor pártelnök is” - közölte a Fidesz kommunikációs igazgatója. Arra a kérdésre viszont nem válaszolt, hogy Szijjártó Péter karrierváltása egyben azt is jelenti-e, hogy kilép a Fideszből.

A korábbi kormánypárt jelenlegi állapotáról szólva Havasi Bertalan azt írta: „Személyes véleményem szerint a Fidesz állapota jelenleg nem jó, helyenként kaotikus. Ezt tagadni nem érdemes. Viszont azt gondolom, egy kétharmados vereség után három hónappal még nem is nagyon érdemes mást várni.” Abban pedig biztos, hogy közép- és hosszútávon a Fidesznek van jövője a magyar politikai életben, és számíthat a választók jelentős részének támogatására. Állítása szerint a pártelnök, Orbán Viktor rengeteget dolgozik a helyzet stabilizálásáért. „Személyes várakozásaim szerint a most zajló személyi változások is abba az irányba mutatnak, hogy friss, felkészült, ellenzékben is dolgozni tudó és akaró emberek politizáljanak a Fideszben, minden szinten. Összességében optimista vagyok - de még nem itt és most” - magyarázta Havasi Bertalan.

Előzőleg Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője jelentette be a lemondását. Orbán Viktor jelenleg az Egyesült Államokban tartózkodik, a foci vb-t nézi a helyszínen.