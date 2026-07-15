Egy kis angol sérelem

3-4. perc: kisebb kakaskodás már az elején, Anderson kapott egyet Fernandeztől egy ütközés után, de a bíró nem ítélt szabálytalanságot. Ezt az angolok látványosan sérelmezték, Bellingham ment oda a bíróhoz, aztán veszekedett az argentinokkal

Armand Duplantis ugyan ezúttal nem javított világcsúcsot a Gyulai István Atlétikai Magyar Nagydíjon, de a szeptemberi budapesti Atlétikai Világdöntőre ismét rekordkísérletet ígért. A kétszeres olimpiai és háromszoros világbajnok rúdugró a Népszavának arról is beszélt: a zene, a golf és a feleségével töltött idő segíti abban, hogy hosszú évek után is megőrizze motivációját.