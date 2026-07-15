Armand Duplantis: A zene, a golf és a feleségem segít a világrekordok elérésében

atlétika;világcsúcs;Gyulai Memorial;rúdugrás;Nemzeti Atlétikai Központ;Armand Duplantis;

2026-07-15 20:59:00 CEST

Armand Duplantis ugyan ezúttal nem javított világcsúcsot a Gyulai István Atlétikai Magyar Nagydíjon, de a szeptemberi budapesti Atlétikai Világdöntőre ismét rekordkísérletet ígért. A kétszeres olimpiai és háromszoros világbajnok rúdugró a Népszavának arról is beszélt: a zene, a golf és a feleségével töltött idő segíti abban, hogy hosszú évek után is megőrizze motivációját.

Armand Duplantis szinte már hazajár Budapestre. 2023-ban itt lett másodszor világbajnok, tavaly augusztusban ugyancsak a magyar fővárosban javította 6,29 méterre a világcsúcsot – amelyet azóta már két centivel „megemelt” –, kedden pedig ismét a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban versenyzett.

„Próbálkoztam a 6,32 méterrel, de őszintén szólva nem éreztem magam olyan fantasztikus állapotban” – mondta Duplantis szerdán a Hősök terén tartott sajtóbeszélgetésen, amelyen a Népszava is részt vett.

A svéd szupersztár nemcsak sportolóként jeleskedik, Mondo néven zenei karrierbe is kezdett. Első kislemeze, a 2025 februárjában megjelent Bop a 31. helyig jutott a svéd slágerlistán, emellett ő szerezte az Atlétikai Világdöntő hivatalos himnuszát is.

„Szeptemberben, amikor ismét visszatérek Budapestre, szeretnék újabb világcsúcsot elérni” – jelentette ki Duplantis, aki a himnuszhoz készülő videóklip forgatásában tartott szünetet, hogy az újságírók rendelkezésére álljon.

Szeptember 11–13. között Budapesten rendezik meg először az újonnan életre hívott Atlétikai Világdöntőt, amelyet a jövőben a tervek szerint kétévente ismételnek majd meg. Három nap alatt 28 versenyszámban mintegy 360 világsztár méreti meg magát a Zsivotzky Gyula Nemzeti Atlétikai Központban.

„Biztos vagyok benne, láthattok még tőlem rekordokat, ugyanakkor nem vagyok elemző típus, ha az edzésekről vagy a versenyekről van szó. Sokkal inkább az érzéseimre hagyatkozom. Tudom, van még mit tennünk, szóval csak megpróbálom a legjobbamat nyújtani” – felelte kérdésünkre.

Duplantist – aki néhány héttel ezelőtt, az esküvőjét megelőző stockholmi viadalon három év után kapott ki újra – arról is kérdeztük, hogy tudja fenntartani a motivációját, miközben sokszor már csak önmagával és a világrekorddal versenyez.

„A motiváció forrása nem változott, de bizonyos értelemben az évek során komolyabb emberré váltam. Amikor a pályán vagy, semmi másra nem gondolsz, csak a győzelemre. Megpróbálsz olyan magasra ugrani, amennyire csak tudsz, pont úgy, mint amikor gyerek voltam. Úgy érzem, elég jó vagyok abban, hogy megtaláljam az egészséges egyensúlyt.

Szórakoztató dolgokat csinálok: zenélek, golfozok és a feleségemmel lógok. Ezek segítenek abban, hogy amikor pályára lépek, koncentráltnak és energikusnak érzem magam, ahelyett, hogy fáradt lennék” – folytatta.

És hogy miért jobb, mint a többiek? Mert énekelek – felelte viccesen, majd komolyra váltott.

„A sport hihetetlenül bonyolult, de egyszerű is egyben. Nagyon régóta foglalkozom a rúdugrással, és azt gondolom, elég jól értem a fizikai és a technikai hátterét. Nincs igazi titok. Csak jónak kell lenned mindenben!” – felelte Duplantis, akit arról is kérdeztünk, milyen különbségeket lát mostani és akkori önmaga között, amikor először jutott hat méter fölé.

„Nyolc év telt el azóta. Jobban ismerem a testemet, érettebb lettem, fizikailag és technikailag is sokat fejlődtem” – felelte Duplantis, aki elárulta, a gulyás a kedvenc étele, ugyanakkor a minap túlzásba vitte a paprikát, így már túl csípős volt számára.

Végezetül nem maradhatott el a kérdés, ki nyeri a labdarúgó-világbajnokságot?

„Spanyolország” – felelte.

Duplantis zenei karrierje is szépen halad

Idén februárban egy országos televíziócsatorna élő adásában énekelte el legújabb, Feelin’ Myself című számát, amely aztán a svédországi Uppsalában megrendezett Mondo Classic versenyen elért legújabb világcsúcsának is aláfestő zenéje lett. Csak a Spotify platformon 5,5 millió alkalommal hallgatták meg a zenéit.