24. perc: argentin szöglet közben ismét akadt egy kis nézeteltérés a két csapat között, az amerikai játékvezetőnek kellett csitítani. Simeone simogatta meg Pickfordot, végül kapustámadás miatt kirúgást ítélt a bíró. Jön az ivószünet

Armand Duplantis ugyan ezúttal nem javított világcsúcsot a Gyulai István Atlétikai Magyar Nagydíjon, de a szeptemberi budapesti Atlétikai Világdöntőre ismét rekordkísérletet ígért. A kétszeres olimpiai és háromszoros világbajnok rúdugró a Népszavának arról is beszélt: a zene, a golf és a feleségével töltött idő segíti abban, hogy hosszú évek után is megőrizze motivációját.