Martinez labdához ér

19. perc: meglehetősen sok szabálytalanság mellett zajlik a meccs. Az argentin kapus James laposan érkező lövésére vetődött igen könnyedén.
2026-07-15 21:20:00 CEST
19. perc: meglehetősen sok szabálytalanság mellett zajlik a meccs. Az argentin kapus James laposan érkező lövésére vetődött igen könnyedén.
Armand Duplantis ugyan ezúttal nem javított világcsúcsot a Gyulai István Atlétikai Magyar Nagydíjon, de a szeptemberi budapesti Atlétikai Világdöntőre ismét rekordkísérletet ígért. A kétszeres olimpiai és háromszoros világbajnok rúdugró a Népszavának arról is beszélt: a zene, a golf és a feleségével töltött idő segíti abban, hogy hosszú évek után is megőrizze motivációját.