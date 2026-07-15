Argentin bomba, de fölé

60-61. perc: agresszívabb stílusra váltanak az argentinok, beszorítják az angolokat a kapu elé, de egyelőre eredménytelenül, Fernandez bombázta fölé.
2026-07-15 22:23:00 CEST
60-61. perc: agresszívabb stílusra váltanak az argentinok, beszorítják az angolokat a kapu elé, de egyelőre eredménytelenül, Fernandez bombázta fölé.
Armand Duplantis ugyan ezúttal nem javított világcsúcsot a Gyulai István Atlétikai Magyar Nagydíjon, de a szeptemberi budapesti Atlétikai Világdöntőre ismét rekordkísérletet ígért. A kétszeres olimpiai és háromszoros világbajnok rúdugró a Népszavának arról is beszélt: a zene, a golf és a feleségével töltött idő segíti abban, hogy hosszú évek után is megőrizze motivációját.