Egy levegővételnyi angol kontra

78-79. perc: ismét percekre a kapujuk elé ragasztják az angolokat az argentinok, a 79. percben sikerül egy kontra erejéig levegőhöz jutniuk az angolnak. Ezen kívül az argentinok egykapuznak.

Armand Duplantis ugyan ezúttal nem javított világcsúcsot a Gyulai István Atlétikai Magyar Nagydíjon, de a szeptemberi budapesti Atlétikai Világdöntőre ismét rekordkísérletet ígért. A kétszeres olimpiai és háromszoros világbajnok rúdugró a Népszavának arról is beszélt: a zene, a golf és a feleségével töltött idő segíti abban, hogy hosszú évek után is megőrizze motivációját.