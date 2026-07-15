Argentína kiegyenlít!

85. perc: Messi passzolt szöglet után Fernandezhez, aki 21-22 méterről Pickford kapujába bombázta. Az angol kapus hiába vetődött.
2026-07-15 22:48:00 CEST
85. perc: Messi passzolt szöglet után Fernandezhez, aki 21-22 méterről Pickford kapujába bombázta. Az angol kapus hiába vetődött.
Armand Duplantis ugyan ezúttal nem javított világcsúcsot a Gyulai István Atlétikai Magyar Nagydíjon, de a szeptemberi budapesti Atlétikai Világdöntőre ismét rekordkísérletet ígért. A kétszeres olimpiai és háromszoros világbajnok rúdugró a Népszavának arról is beszélt: a zene, a golf és a feleségével töltött idő segíti abban, hogy hosszú évek után is megőrizze motivációját.