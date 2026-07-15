90. perc: letelt a rendes játékidő, kilenc perc hosszabbítás következik, feltehetően nem függetlenül a szabálytalanságoktól és Stones sérülésétől.
2026-07-15 22:51:00 CEST
90. perc: letelt a rendes játékidő, kilenc perc hosszabbítás következik, feltehetően nem függetlenül a szabálytalanságoktól és Stones sérülésétől.
Armand Duplantis ugyan ezúttal nem javított világcsúcsot a Gyulai István Atlétikai Magyar Nagydíjon, de a szeptemberi budapesti Atlétikai Világdöntőre ismét rekordkísérletet ígért. A kétszeres olimpiai és háromszoros világbajnok rúdugró a Népszavának arról is beszélt: a zene, a golf és a feleségével töltött idő segíti abban, hogy hosszú évek után is megőrizze motivációját.