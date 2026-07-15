90+6. perc: jön még két angol csere, Rashford és Toney érkezik.
2026-07-15 22:56:00 CEST
90+6. perc: jön még két angol csere, Rashford és Toney érkezik.
Armand Duplantis ugyan ezúttal nem javított világcsúcsot a Gyulai István Atlétikai Magyar Nagydíjon, de a szeptemberi budapesti Atlétikai Világdöntőre ismét rekordkísérletet ígért. A kétszeres olimpiai és háromszoros világbajnok rúdugró a Népszavának arról is beszélt: a zene, a golf és a feleségével töltött idő segíti abban, hogy hosszú évek után is megőrizze motivációját.