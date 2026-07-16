Folytatódik az IKEA alkalmazottainak sztrájkja, délután 3-ig nem dolgoznak

sztrájk;bérek;IKEA;

2026-07-16 12:27:00 CEST

Miután a vezetőség továbbra sem hajlandó érdemben korrigálni a béreket.

Szerda este, 20 óra 30 perckor ismét sztrájkba léptek az IKEA alkalmazottai. Az őket képviselő Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete (KASZ) szerda délután azt közölte, hogy a munkabeszüntetés csütörtök reggel 6-ig fog tartani, később azonban jelezték, hogy az éjszakai szakasz után csütörtök reggel 6 órától 15 óráig a mai napra is sztrájkot hirdettek, az IKEA valamennyi hazai üzletére és telephelyére nézve – számolt be a hvg.hu.

A svéd bútoráruház magyarországi dolgozói legutóbb szombaton tiltakoztak munkabeszüntetéssel, miután a múlt csütörtöki, kétórás figyelmeztető sztrájk eredménytelennek bizonyult. Amint a Népszava is beszámolt róla, a három magyarországi IKEA közel háromszáz munkatársa tartott figyelmeztető sztrájkot, miután a vállalat az év elején arról tájékoztatta a dolgozókat, hogy idén elmarad a fizetésemelés.

A dolgozói elégedetlenséget az is jelzi, hogy a szakszervezet korábban mintegy harmincfős tagsága közel kétszáz főre nőtt. A vállalat áprilisban teljesítményalapú, differenciált béremelést hajtott végre, ez azonban a Mérce értesülése szerint a munkatársak többségének anyagi helyzetét nem rendezte érdemben. A szakszervezet ezért egységes, 6 százalékos alapbéremelést kért. Az áruház vezetése június elején ettől elzárkózott, és legalább augusztus 31-ig, az IKEA üzleti évének következő fordulójáig nem vállalta a követelés teljesítését, noha a magyar leányvállalat az előző évben 3,4 milliárd forintos nyereséget ért el.

A cég vezetése július 14-én közölte a KASZ-szal, hogy hajlandó lenne elfogadni négyet az ötpontos követeléscsomagból, de csak azokat, amelyek nem kerülnek pénzbe – mondta a HVG-nek Karsai Zoltán, a KASZ elnöke, ugyanis a 6 százalékos általános, mindenkire kiterjedő béremelésre nem voltak hajlandók.

A lap felidézi, hogy az IKEA az elmúlt 4-5 évben, tehát pont a legnagyobb áremelkedést hozó években hagyta abba az inflációkövető bérezést, ennek következtében jelentősen csökkent a dolgozók fizetésének vásárlóereje. Eközben az IKEA közleményben büszkélkedett azzal, hogy az elmúlt 3 évben összesen 1,5 milliárd forintot fordított „a munkatársi fizetések és juttatások fejlesztésére”. Csakhogy ez 36 hónappal és 1600 dolgozóval számolva mindössze havi bruttó 26 ezer forintos emelést jelent.