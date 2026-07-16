Thomas Tuchelt hibáztatják az angolok kiesésért, de az FA töretlen bízik a német szakemberben

Anglia;Argentína;labdarúgó-világbajnokság;

2026-07-16 14:30:00 CEST

Az angol lapok főként Thomas Tuchel szövetségi kapitányt teszik felelőssé azért, hogy a címvédő argentin válogatott hátrányból fordítva 2-1-re legyőzte az angol csapatot szerdán a labdarúgó-világbajnokság atlantai elődöntőjében.

Az angol válogatott Anthony Gordon góljával vezetést szerzett az 55. percben, és a hajráig közel állt hozzá, hogy 60 év után újra világbajnoki döntőt játsszon. Az előny birtokában azonban Thomas Tuchel taktikája a mély védekezésre épült, csapata teljesen feladta a támadások lehetőségét, a címvédő argentinok pedig a 85. percben egyenlítettek, majd Lautaro Martínez hét perccel később, a ráadás elején a győztes gólt is megszerezte.

A Daily Mail arról írt, a háromoroszlánosok sorozatban a harmadik vb-elődöntőjüket bukták el, a Daily Star pedig úgy fogalmazott: „Visszafelé sült el Thomas Tuchel katasztrofális döntése. A csapat miután megszerezte a vezetést, visszaállt védekezni, de mivel túl korán került óriási nyomás alá a védősor, az argentinok fordítani tudtak.”

Ugyan az 52 éves német szakember a kritikák kereszttüzébe került, továbbra is élvezi az Angol Labdarúgó Szövetség (FA) bizalmát. Tuchel szerződése korábban csak a világbajnokság végéig volt érvényben, amelyet azonban a szövetség februárban 2028 nyaráig, a hazai rendezésű Európa-bajnokság végéig meghosszabbított.

„Szívszorító, hogy ilyen közel voltunk a döntőhöz, de a játékosok és a szövetségi kapitány ezúttal is mindent beleadtak, nem is dolgozhattak volna keményebben az egész világbajnokság alatt” – fogalmazott Mark Bullingham, az FA vezérigazgatója.

Lionel Scaloni, az argentinokat irányító 48 éves szakember a drámai végjáték után elmondta: játékosai soha nem hagynak fel a meglepetésekkel, utalva arra, hogy csapata a kieséses szakaszban rendre képes a megújulásra. – Szóhoz sem jutok, a győzelmünk öröm a csapatnak, öröm az argentin embereknek. A játékosaim soha nem hagynak fel a meglepetésekkel, valóban különlegesek vagyunk, mert mindent beleadunk a mérkőzéseken, és ez nem arrogancia. Ez a szívünk – fogalmazott.

Az argentin válogatott vasárnap 21 órakor Spanyolországgal játszik a New York-i döntőben, míg az angolok egy nappal korábban, 23 órától Miamiban a harmadik helyért lépnek pályára a franciák ellen.