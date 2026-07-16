Egygólos előnyből várja az El-visszavágót a Ferencváros

Ferencváros;labdarúgás;Európa-liga;Vojvodina;

2026-07-16 13:02:00 CEST

Borbély Balázs vezetőedző a játék minden elemében látott javítanivaló dolgokat annak ellenére, hogy a Ferencváros a múlt héten 2-1-re győzött a szerb Vojvodina vendégeként a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének első fordulójában.

A Ferencváros 2-1-es előnnyel várja a Vojvodina elleni csütörtöki (tv: M4 Sport, 20.15) hazai visszavágót a labdarúgó Európa-liga selejtezőjének első fordulójában.

„Visszanézve a felvételeket azért sok jó dolog is észrevehető volt, de én maximalista vagyok. Támadásban, védekezésben is láttam javítanivaló hibákat, de persze ahhoz képest megfelelő, jó teljesítményt nyújtottunk, hogy ez volt az idény első meccse” – mondta a szerdai sajtótájékoztatón az MTI érdeklődésére Borbély Balázs, a bajnok Győrtől nyáron érkezett új vezetőedző.

„A teljesítményünk nem volt rossz, de nem is volt optimális, a célunkat viszont elértük. Most is maximális koncentrációra lesz szükség, mert a Vojvodina jó képességű játékosokból áll és jól szervezett csapat.”

A játékosok részéről Osváth Attila arról beszélt, hogy bár játékrendszert váltottak Borbély érkezésével, de ebben a szisztémában is ugyanúgy megvan a szerepe támadásban és védekezésben, továbbá a szakember szereti, ha a szélső védők fellépnek támadásban.

„Abszolút pozitív változásokat tapasztalok, a csapat és a közeg a tavalyi évhez képest sokat fejlődött jó irányba. Szerintem előreléptünk az elmúlt egy hétben is, a felkészülés közepén sokat számít egyetlen hét is. Levontuk a megfelelő konzekvenciákat az újvidéki meccsből, a hiányosságokat próbáltuk kijavítani” – fogalmazott a válogatott védő, aki küzdelmes meccsre számít, de mint mondta, szeretnének támadólag fellépni és végig kontroll alatt tartani a párharcot.

A szerbek vezetőedzője, Miroslav Tanjga arról beszélt, hogy csapata az első mérkőzésen „átaludt” egyes időszakokat, ezt pedig el kell kerülnie a visszavágón, mert a Ferencváros tapasztalt és minőségi rivális. Megjegyezte, hogy talán túlzottan is tisztelték a magyar kupagyőztest, amelynek ezúttal egyenrangú partnere akar lenni az együttese.

„Jó játékot és izgalmas meccset várok. Remélhetőleg ezúttal hosszabb szakaszokban tudjuk irányítani a játékot, hogy harcban legyünk a továbbjutásért. Ez a hét nap jól jött, mert néhány játékos később érkezett a felkészülésre, így ez a plusz hét sokat jelentett számunkra” – fogalmazott a szakember, aki szerint az egyéni hibák számát is csökkenteni kell.

A Vojvodina magyar válogatott védője, Szűcs Kornél kifejtette, próbáltak olyan dolgokkal foglalkozni, amikben fejlődniük kell az első meccshez képest.

„Agresszív, de tudatos játékkal szeretnénk elérni a célunkat. Egyet megígérhetek, az utolsó pillanatig harcolni fogunk. Az első és az utolsó 15 perc lesz a legfontosabb, ebben jobban kell teljesítenünk” – mondta Szűcs arra utalva, hogy csapata a múlt héten a meccs elején és végén kapta a gólt. „Továbbra is örülök, hogy a Ferencvárost kaptuk ellenfélnek, mert számomra ez különleges párharc magyarként, ráadásul kiváló erőfelmérő, és nem kellett messzire utaznunk.”

A párharc továbbjutójára az Európa-liga kvalifikáció következő körében a holland Twente vár, a vesztes a Konferencia-liga selejtezőjének második fordulójában a szintén holland Ajax Amsterdammal találkozik.

Luxemburgi ellenfelet kapott az ETO FC

A luxemburgi Bissen lesz a magyar bajnok ETO FC ellenfele a labdarúgó Konferencia-liga második selejtezőkörében. A győriek a Bajnokok Ligája-selejtezőből kerültek át a harmadik számú európai kupasorozatba, miután kedden 2-2-es döntetlent játszottak hazai pályán a Víkingur Reykjavikkal, így az izlandi ellenfél 3-2-es összesítéssel jutott tovább.

A korábban megtartott sorsoláskor eldőlt, hogy a BL-ből átkerülő együttes a Bissen-Klaksvík párharc vesztesével találkozik. A feröeri csapat, amely három évvel korábban a Ferencvárost ejtette ki ugyancsak a BL-selejtezőből, a múlt héten 2-1-re nyert hazai pályán, szerdán pedig hasonló különbséggel idegenben, így a vesztes luxemburgi gárda lesz az ETO következő riválisa.

A párharcot jövő csütörtökön idegenben kezdi az ETO. Ugyancsak a Konferencia-liga-selejtező második fordulójában kapcsolódik be a sorozatba másik két magyar csapat. A Paks a 20-szoros görög bajnok Panathinaikosszal, míg a Debrecen a Pjunik Jereván-Marsaxlokk párharc győztesével játszik. Az örmények háromgólos előnyt szereztek múlt héten a máltai első mérkőzésen. Mindkét magyar klub hazai pályán kezd jövő csütörtökön.