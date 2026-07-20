Nyári csúcsigazolás?

Szijjártó Péter;BYD;

2026-07-20 06:00:00 CEST

Szijjártó Péter volt külügyminiszter 2026. július 15-én jelentette be, hogy lemond parlamenti mandátumáról, és a kínai BYD-nél vállal munkát. A BYD Hungary az MTI-nek megerősítette, hogy Szijjártó Péter globális, nemzetközi pozíciót tölt be, nem a magyarországi vállalatvezetésben kap szerepet. A lépést Orbán Viktor „a nyár csúcsigazolásának” nevezte.

Sok komment és vélemény jelent meg Szijjártó mostani lépéséről, engem a Pottyondy Edina által megfogalmazott kérdés érintett meg a legjobban, amely így szól: „Kína apácska vajon megvédi Szijjártó elvtársat, ha a magyar hatóságok kopogtatnak a milliárdos vagyon vagy az ország számára súlyosan előnytelen szerződések miatt?” Nem válaszolni akarok az influenszer-humoristának, csak megpróbálom sorba szedni a lehetséges következményeket:

1. Véleményem szerint mindenképpen örömteli pillanat, hogy a magyar gazdasági és politikai közélet megszabadult ettől a fickótól.

Szijjártóról eddig csak azt tudtuk biztosan, hogy az orosz Lavrovot szolgálta lelkesen, most arra is fény derült, hogy a kínai állami vezetőkkel is meghitt kapcsolatot ápolt/ápol.

A BYD hivatalosan nem állami vállalat, de szorosan kapcsolódik a kínai államhoz, és vezetésében jelen vannak a Kínai Kommunista Pár tagjai. Érthető, hogy keserű a szánk íze, hiszen Sz. P. magyar külgazdasági és külügyminiszterként elsősorban nem a hazája érdekeit tartotta szem előtt, hanem Oroszországét és Kínáét. Ennek ellenére keresem a pozitívumot: egy kártékony politikussal kevesebb van a parlamentben és a magyar államigazgatásban. Bónuszként értékelném, ha leköszönne a Honvéd klubelnöki tisztségéről is!

2. Azzal, hogy a volt tárcavezető munkát vállalt a versenyszférában, semmilyen felelősségre vonás elől nem menekülhet. A politikai és morális bűnökkel nem foglalkozom (azon csámcsogjon a Fidesz), engem kizárólag a nevéhez köthető üzleti cselekmények, irracionális és az ország számára hátrányos döntések, esetleg gazdasági jellegű gaztettek következményei érdekelnek. És itt reagálnék direkt módon Pottyondy Edina fent idézett mondatára: Szijjártó Péter (pillanatnyilag) magyar állampolgár, ezért aztán a honi bűnüldöző szervek indokolt esetben minden görcs és gát nélkül nyomozhatnak ügyeiben. Szijjártó igazi „nagyvad”, vélhetően jó néhány vitatható ügylet kapcsán meg kell őt hallgatni: az ügyészség, az adóhivatal és az újonnan felállításra kerülő Magyar Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal munkatársai együtt és külön-külön is vizsgálhatják a volt miniszter nevével fémjelzett tranzakciók körülményeit. Az ártatlanság vélelme természetesen őt is megilleti.

3. Ha kihallgatják és meggyanúsítják, esetleg vádat emelnek ellene, no, akkor a BYD mint munkáltató is gondolkodóba eshet, és újraértékelheti Orbán Viktor ide vonatkozó mondatát: „A nyár csúcsigazolása a BYD-é. Hajrá, Péter!” Biztosan? A volt miniszterelnök ezzel a kiszólással próbálta ellensúlyozni azt a jól látható drámai folyamatot, miszerint már a legközelebbi munkatársai is menekülnek a Fidesz léket kapott hajójáról. Gulyás Gergely gyorsan megfutamodott, Lázár illegalitásba vonult, Navracsics szokás szerint sompolyog, a feltétlen Fidesz-hűséget fogadott Mandiner főszerkesztő-helyettese (Kacsoh Dániel) pedig világosan kimondta: „Szerintem Orbán Viktor rosszul kormányzott az elmúlt négy évben. A rossz kormányzás eredményeként elveszítette a választást, a saját politikai közösségét pedig belelavírozta egy olyan vereségbe, amelyiknek a következményeiről most mind beszélünk”. Alakul ez, hamarosan Szijjártó Péter üzleti kalandjainak titkai is feltárulnak az eddig Fidesz-hű Mandiner felületén.

4. Megtudtuk, hogy Péterünk a BYD-nél a jövőben globális, nemzetközi pozíciót tölt be. Azért arra kíváncsi vagyok, hogy ebben a munkakörben az Európai Unióban milyen sikereket érhet a volt magyar külügyminiszter, aki arcátlanul adta át a bizalmas EU-információkat Oroszországnak.

Aki politikusként spionként viselkedett, az miként lehet megbízható üzleti partner?

Persze előfordulhat, hogy Szijjártó a Türk Államok Szervezete (Törökország, Azerbajdzsán, Kazahsztán, Kirgizisztán, Üzbegisztán) keretrendszerében képviseli majd a kínai vállalat gazdasági érdekeit. Lelke rajta!

Összegezve. Nem különösebben érdekel, hogy Szijjártó Péter a profitszférában helyezkedett el, mivel ez okból nem kaphat semmiféle védelmet. A meghirdetett „Tisztítótűz” lángjai mindenhova elérhetnek, és nem válogathatnak a szabály- és jogsértők között. A hatalmas kínai cég pedig nem bunker, ahol el lehet rejtőzni. Ezt Szijjártónak is tudnia kell.

A szerző közgazdász.

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