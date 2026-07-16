Orbán Anita: Óriási jelentőségű az ukrán minisztertanács rendelete a magyar nyelvű kisiskolák finanszírozásáról

oktatás;Ukrajna;határon túli magyarok;Orbán Anita;

2026-07-16 15:10:00 CEST

A rendelkezés lényege, hogy akkor is biztosítva marad a magyar nyelvű oktatás, ha a gyermeklétszám egy bizonyos szint alá esik egy adott iskolában.

Óriási jelentőségűnek nevezte az ukrán miniszertanács szerdán elfogadott rendeletét a kisiskolák finanszírozásáról Orbán Anita külügyminiszter az Országgyűlés magyarságpolitikai bizottsága csütörtöki ülésén. A politikus úgy fogalmazott: ez az első jelentős lépés a júniusban bejelentett megállapodás óta.

Orbán Anita elmondta, a rendelet értelmében fenntartják az állami finanszírozását azoknak a közoktatási intézményeknek, ahol az ukrán mellett uniós nemzetiségi nyelven is oktatnak, akkor is, ha a létszám egy bizonyos szint alá esik. Ez biztosítja azt, hogy nem lesznek iskolabezárások akkor sem, ha kritikus létszám alá esik a gyerekszám - hangsúlyozta, hozzátéve: ennek érdekében már erre az évre is megteremtették a finanszírozási feltételeket.

A tárcavezető kitért arra is, hogy a két ország vegyes bizottsága szakértői szinten utoljára 2021 szeptemberében ülésezett, reményeik szerint - ahogy az ukrán oldal kijelöli a résztvevőket - akár már a nyár végén, de legkésőbb kora ősszel sor kerülhet a vegyes bizottság következő ülésére.