Orbán Anita: Óriási jelentőségű az ukrán minisztertanács rendelete a magyar nyelvű kisiskolák finanszírozásáról

Óriási jelentőségűnek nevezte az ukrán miniszertanács szerdán elfogadott rendeletét a kisiskolák finanszírozásáról Orbán Anita külügyminiszter az Országgyűlés magyarságpolitikai bizottsága csütörtöki ülésén. A politikus úgy fogalmazott: ez az első jelentős lépés a júniusban bejelentett megállapodás óta.
Orbán Anita elmondta, a rendelet értelmében fenntartják az állami finanszírozását azoknak a közoktatási intézményeknek, ahol az ukrán mellett uniós nemzetiségi nyelven is oktatnak, akkor is, ha a létszám egy bizonyos szint alá esik. Ez biztosítja azt, hogy nem lesznek iskolabezárások akkor sem, ha kritikus létszám alá esik a gyerekszám - hangsúlyozta, hozzátéve: ennek érdekében már erre az évre is megteremtették a finanszírozási feltételeket.
A tárcavezető kitért arra is, hogy a két ország vegyes bizottsága szakértői szinten utoljára 2021 szeptemberében ülésezett, reményeik szerint - ahogy az ukrán oldal kijelöli a résztvevőket - akár már a nyár végén, de legkésőbb kora ősszel sor kerülhet a vegyes bizottság következő ülésére.Az EU már nagyon várja a magyar-ukrán megállapodástKimozdítanák a holtpontról a magyar-ukrán viszonyt, elkezdődtek szakértői egyeztetésekDonald Tusk szerint Kijev arra számít, hogy Varsó segít újraindítani a magyar-ukrán kapcsolatokatVolodimir Zelenszkij: Aktív párbeszédet folytatunk az új magyar kormánnyal