Az EU már nagyon várja a magyar-ukrán megállapodást

Európai Unió;Magyarország;Ukrajna;tárgyalás;EU-csatlakozás;Volodimir Zelenszkij;Magyar Péter;

2026-06-03 16:16:00 CEST

Brüsszelben sokan megegyezést várnak az ukrán-magyar vitában, egy diplomáciai alku a kárpátaljai magyarok jogairól Kijevnek, az Európai Bizottságnak és a Tisza-kormánynak is nagy győzelem lenne.

Magyar Péter kormányfő keddi berlini sajtótájékoztatóján jelezte, reményei szerint a technikai szintű tárgyalások a héten le is zárulhatnak. Ez az előfeltétele annak, hogy elkezdődhetnek a csatlakozási tárgyalások Ukrajna EU tagságáról, amit eddig csak Magyarország akadályozott.

A tárgyalásokról kevés részletet tudni. Az ukrán sajtóban még 2024-ben megjelent egy 11 pontos lista, ami a magyar követeléseket tartalmazta. Ezek főleg a nyelvhasználati és oktatási kérdésekről szóltak, és Magyar Péter is 11 pontot emlegetett a napokban. Az akkori hírek szerint a problémás követelés a magyar kisebbség ukrajnai parlamenti képviselete volt, illetve az, hogy legyen-e feltétel az ukrán nyelv ismerete bizonyos hivatali állásokban Kárpátalján.

A gyors megállapodás azért is lenne fontos, hogy Ukrajna a nyáron érdemben haladhasson a csatlakozási tárgyalásokkal. Ebben szakpolitikai tárgyalási fejezetekről folynak az egyeztetések, a különböző fejezeteket úgynevezett klaszterekbe tömörítik. A remények szerint az első klaszter megnyitása történhet meg június közepén egy kormányközi konferencia keretében, ide tartozik többek között a jogállamiságot, igazságszolgáltatást és közbeszerzéseket érintő jogszabályok vizsgálata is.

Bár a Fidesz Ukrajna gyorsított csatlakozásával riogatott, ilyen opció valójában sosem volt az asztalon. Bár időről időre felröppennek tervek azzal kapcsolatban, hogy Ukrajna esetleg a tárgyalások befejezése előtt is valamilyen formában tagja legyen az EU-nak, itt valójában arról szól az ötletelés, hogy valami alternatívát kínáljanak. Bizonyos jogok vagy kötelezettségek nélkül is el lehessen mondani, hogy Ukrajna már része az EU-nak, hiszen ezért adják a vérüket az ukránok minden nap. Legutóbb Friedrich Merz német kancellár dobott be egy javaslatot egy társult EU-tagság kialakításáról, de ezért sem Ukrajna, sem a többi tagállam nem lelkesedett. A csatlakozási tárgyalások tehát arról szólnak, hogy a több tízezer oldalnyi uniós jogszabályt hogyan tudja Ukrajna átültetni a saját jogrendjébe, ami mindenképpen évekbe fog telni.

A terítéken van Moldova csatlakozási tárgyalásainak kezdete is, amelyet összekötöttek Ukrajnával, annak ellenére, hogy velük szemben senkinek nem volt kifogása. Az Európai Bizottság már hónapok óta hangsúlyozza, hogy mind a két ország megtette a szükséges lépéseket, és ideje lenni a hivatalos tárgyalásoknak. A Bizottság többször is úgy nyilatkozott, hogy a magyar-ukrán tárgyalásokban nem vesznek részt, esetleg közvetítőként szerepelnek. Igaz, a Bizottságnak egyébként is vannak komoly elvárásai Kijev felé a kisebbségi jogok rendezését illetően. A Népszavának több tagállami diplomata is hangsúlyozta, hogy a megállapodásnak Magyarország és Ukrajna között kell megszületnie, de a hírek pozitív és konstruktív tárgylásokról szólnak.