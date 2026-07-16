Szalmonellafertőzés miatt visszahívják a népszerű instant leveseket és instant tésztaleveseket

szalmonella;termékvisszahívás;szalmonellafertőzés;Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ;

2026-07-16 14:29:00 CEST

Magyarországon már azonosítottak egy olyan megbetegedést, amely kapcsolatba hozható a jelenleg Európa-szerte zajló, Reeva termékekhez köthető járvánnyal. A fogyasztóvédelmi hatóság azonnali hatállyal elrendelte valamennyi Reeva márkájú, forró vízzel elkészíthető instant tésztaétel forgalomból történő kivonását.

Szalmonellafertőzés miatt a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) azonnali hatállyal elrendelte valamennyi Reeva márkájú, forró vízzel elkészíthető instant tésztaétel, például instant tésztaleves forgalomból történő kivonását és a fogyasztóktól történő visszahívását, ízesítéstől, kiszereléstől, tételazonosítótól és minőségmegőrzési időtől függetlenül – közölte az NKFH csütörtökön.

A hatóság nyomatékosan kéri a fogyasztókat, hogy aki otthonában Reeva márkájú instant levest vagy instant tésztalevest tart, azt ne fogyassza el. A termékeket vigyék vissza a vásárlás helyére, ahol azok vételárát a forgalmazó köteles visszatéríteni.

A közlemény szerint az NKFH azért rendelt el az országos visszahívást, mert Magyarországon már azonosítottak egy olyan szalmonellafertőzéses megbetegedést, amely epidemiológiai és mikrobiológiai adatok alapján kapcsolatba hozható a jelenleg Európa-szerte zajló, Reeva termékekhez köthető járvánnyal.

Kiemelték, a hazai hatósági ellenőrzéseknél több, különböző magyarországi kiskereskedelmi egységből származó Reeva termék mintájában is szalmonella baktérium jelenlétét mutatták ki, ami megerősíti, hogy a szennyeződés nem egyetlen forgalmazási tételt érinthet.

Közölték, az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) és az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ (ECDC) szerint jelenleg is zajlik egy több országot érintő szalmonella Stanley-járvány, amely 2025 novembere és 2026 júniusa között 106 igazolt megbetegedést okozott 14 európai országban. A betegek csaknem fele kórházi ellátásra szorult, az érintettek jelentős része gyermek vagy fiatal felnőtt.

A járvány legvalószínűbb forrását az azonos gyártótól származó ízesített instant tésztatermékek jelentik. A nemzetközi vizsgálatok során Németországban és Litvániában a járványt okozó szalmonella Stanley törzset mutatták ki Reeva termékekből, emellett ugyanazon gyártó egyéb termékeiben további szalmonella szerotípusokat is azonosítottak, ami arra utal, hogy a szennyeződés nem elszigetelt esemény lehet.

Arra is felhívták a figyelmet, hogy az instant levesek és instant tészták fogyasztás előtt jellemzően nem esnek át olyan mértékű és időtartamú hőkezelésen, amely a kórokozók biztonságos elpusztítását minden esetben biztosítaná. A termék elkészítése során a felöntővíz hőmérséklete számos tényezőtől függően csökkenhet, ezért a termék teljes tömegében nem feltétlenül alakulnak ki azok a hőmérséklet-idő feltételek, amelyek a szalmonella baktérium megbízható inaktiválásához szükségesek. Ezért a forró vízzel történő felöntés önmagában nem tekinthető olyan hőkezelésnek, amely a mikrobiológiai kockázatot minden esetben megszünteti.

A szalmonellafertőzés tünetei közé tartozhat a hasmenés, hasi görcs, láz, hányinger és hányás. A fertőzés különösen veszélyes kisgyermekekre, idősekre, várandós nőkre és legyengült immunrendszerű személyekre, akiknél súlyos kiszáradás vagy egyéb szövődmény is kialakulhat. Amennyiben valaki egy „Reeva termék” fogyasztását követően ilyen tüneteket tapasztal és a tünetek 24-48 órán belül nem enyhülnek, illetve súlyosbodnak, mielőbb forduljon orvoshoz – hangsúlyozta közleményében az NKFH, hozzátéve, hogy továbbra is kiemelt figyelemmel követik a nemzetközi járvány alakulását, és folyamatos kapcsolatban állnak az európai társhatóságokkal.