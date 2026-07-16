12 év börtönre ítélték a genovai híd összeomlása miatt az olasz autósztráda-társaság volt vezérigazgatóját

Tizenkét évi börtönbüntetésre ítélték első fokon Giovanni Castelluccit, az Olasz Autósztráda Társaság (Aspi) volt vezérigazgatóját a genovai Morandi-híd 2018 augusztusi összeomlása miatt, amelynek 43 halálos áldozata volt. Az ügyészség összesen négyszáz évi börtönbüntetést kért az 57 vádlottra gondatlanságból elkövetett többrendbeli emberölés címén. Első fokon 32 vádlottat ítéltek el, 25-öt felmentettek. Nem úszta viszont meg a híd karbantartásáért felelős vállalat (Spea) volt vezérigazgatója, Antonio Galata, akit öt év és hat hónapi börtönre ítéltek, míg közlekedési minisztérium hatáskörébe tartozó autósztráda-felügyelőség volt igazgatója, Mauro Coletta öt évet kapott.
Az ügyészség által felvonultatott szakértők véleménye szerint a tragédia amiatt következett be, hogy elszakadt az 1967-re elkészült híd egyik tartókábele, amit pedig korrózió okozott. A több mint ezer méter hosszú híd 45 méteres magasságban szelte át a Polcevera patakot.Tragédia! Leszakadt egy híd Genova közelében, sokan meghaltak (élő videó)
A hídomlás következtében több mint ötszázhatvan embert kellett kilakoltatni, a megrongálódott lakóházakat lebontották. A híd maradványait 2019-ben bontották el, és újat építettek, amelynek avató ünnepsége 2020 augusztusában volt.Genovai hídomlás: súlyos mulasztásokat tárt fel a minisztériumi vizsgálatFelrobbantották a leszakadt genovai autópályahíd maradékát