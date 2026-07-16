Olaszország;ítélet;börtönbüntetés;vezérigazgató;Genova;Összeomlás;Morandi híd;

2026-07-16 21:34:00 CEST

12 év börtönre ítélték a genovai híd összeomlása miatt az olasz autósztráda-társaság volt vezérigazgatóját

A csaknem hat évvel ezelőtti tragédiának 43 halálos áldozata volt. A büntetőperben 57 vádlottból 32 embert ítéltek el.