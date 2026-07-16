A csaknem hat évvel ezelőtti tragédiának 43 halálos áldozata volt. A büntetőperben 57 vádlottból 32 embert ítéltek el.
Silvia Salis egy év alatt genovai polgármesterből az olasz baloldal egyik legfelkapottabb politikusává vált. A volt élsportoló ma már nemcsak helyi vezető, hanem Giorgia Meloni lehetséges kihívójaként is szóba kerül a 2027-es parlamenti választás közeledtével.
Az olasz miniszterelnök nem zárta ki, hogy kormánya visszavonja a hidat üzemeltető Atlantia infrastruktúra-fejlesztő csoporttól az autópályák üzemeltetésére vonatkozó engedélyt.
2018. augusztus 14-én leomlott a Genova melletti Morandi autópályahíd, a szerencsétlenségben negyvenhárom ember vesztette életét. A veszélymentesítéskor háromszázan, most az irányított robbantás miatt további háromezer embert kilakoltattak.
43 fénypont emlékeztet majd a katasztrófa áldozataira. A hídroncs alatt álló mintegy 150 lakóházat lebontják.
A Morandi-híd mindkét megmaradt csonkját a lehető legrövidebb időn belül lebontják. A tragédia áldozataival való szolidaritás továbbra is erős Olaszország-szerte.
A genovai autópályahíd először meghajlott, s ezt követően omlott össze - közölte a katasztrófa okait vizsgáló olasz minisztériumi bizottság elnöke a vizsgálat első eredményeiről adott nyilatkozatában. Hozzátette, hogy a szerkezet leszakadásához vélhetően több tényező együttes hatása vezetett.
Félmilliárd euró kártérítést helyezett kilátásba Genova városa az áldozatok családtagjai számára, valamint a híd újjáépítését ígérte a leomlott szerkezetet üzemeltető autósztráda-társaság vezérigazgatója. Mindeközben az áldozatok száma 43-ra emelkedett.
Már további négy halottat találtak a genovai hídomlás romjai alatt, egy súlyos sérült meghalt a kórházban, ezzel 43-ra nőtt az azonosított halálos áldozatok száma.
Vélhetően a feszítőkábel hibája miatt omlott össze az autópályahíd, a szerkezet nem bírta el a forgalom súlyát. Hozzájárulhatott a tragédiához, hogy a kivitelezők nem megfelelő anyagokat használtak.
Az olasz miniszterelnök 12 hónapra szóló szükségállapotot hirdetett és 5 millió eurót ígért a központi költségvetésből.
Az erről szóló oldal azóta eltűnt az olasz kormánypárt honlapjáról, de az internet nem felejt.
A tragédiában legalább 39 ember vesztette életét és 16-an súlyosan megsérültek. A helyszínen 300 tűzoltó dolgozott éjszaka.
A milánói magyar főkonzulátus folyamatos kapcsolatban áll az illetékes olasz hatóságokkal és kórházakkal.
A Morandi híd 200 méteres, ipari övezet fölött átívelő szakasza omlott le. A BBC szerint legalább 35 a halálos áldozatok száma. Magyar érintettről egyelőre nem tud a KKM.
Bár kínos, hogy hamisítványokkal volt tele a genovai Palazzo Ducale kiállítása, a szakértőket nem lepte meg a művész népszerűsége.
Már hat mérföldre elvontatták a Costa Concordia tengerjáró roncsát szerda délre a toscanai Giglio szigetétől, a vontatmány két csomós sebességgel Genova felé halad - közölte Franco Porcellacchia, a hajót birtokló Costa Crociere hajótársaság mérnöke.