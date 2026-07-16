Kábelszakadás vagy talplazulás - indul a genovai hídkatasztrófa vizsgálata

A genovai autópályahíd először meghajlott, s ezt követően omlott össze - közölte a katasztrófa okait vizsgáló olasz minisztériumi bizottság elnöke a vizsgálat első eredményeiről adott nyilatkozatában. Hozzátette, hogy a szerkezet leszakadásához vélhetően több tényező együttes hatása vezetett.