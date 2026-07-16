Erős földrengés volt Új-Zélandon, ahol cunamitól is tartottak, de végül lefújták a riadót

földrengés;Új-Zéland;cunamiriadó;lefújás;

2026-07-16 16:35:00 CEST

Sérülésekről, jelentősebb károkról egyelőre nem érkezett jelentés.

Erős földrengés rázta meg csütörtökön Új-Zéland Déli-szigetét. Az 5,9-esnek mért rengés hatására Te Anau település közelében megremegtek az épületek. A hatóságok cunamiriadót rendeltek el, de ezt rövid időn belül lefújták. Esetleges sérülésről vagy jelentősebb kárról nem érkezett jelentés.

Új-Zéland Nemzeti Vészhelyzeti Hivatala (NEMA) szerint a földrengés epicentruma Te Anautól mintegy 40 kilométerre északra volt. A település a népszerű turistacélpontnak számító Fiordland régió kapuja. A rengés helyi idő szerint 21 óra 14 perckor (közép-európai idő szerint délelőtt 9 óra 14 perckor) történt.

A hatóságok kezdetben 6,3-as magnitúdójúnak becsülték a földmozgást, ezért cunamiriadót adtak ki, és a part menti területeken élőket a magasabban fekvő helyekre való távozásra szólították fel. Miután az erősséget 5,9-re módosították, a riasztást előbb figyelmeztetéssé enyhítették, majd teljesen visszavonták. A NEMA közölte: a földrengést követő két órában nem észleltek cunamira utaló jeleket, így a veszély elmúlt.