Még nincs kész terv Varga Zs. András visszahívására, a bírák már attól tartanak, hogy a politikai felelősséget rájuk hárítják

igazságszolgáltatás;Kúria;Varga Zs. András;

2026-07-17 10:55:00 CEST

Az Igazságügyi Minisztérium tovább dolgozik a részletszabályokon.

Egyelőre nem világos, hogyan kezdeményezhetnék a bírák Varga Zs. András, a Kúria elnöke, és Senyei György Barna, az Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnöke visszahívását - derül ki a HVG cikkéből.

A részletszabályokat még az Igazságügyi Minisztériumban készítik, és a lap kormányzati forrásai szerint a módosításokat alaposan át kell gondolni és meg kell vitatni, ezért a folyamat hosszabb ideig is eltarthat.

Az elfogadott Alaptörvény-módosítás alapján az Országos Bírói Tanács (OBT) kezdeményezhetné a két bírósági vezető visszahívását, amelyről az Országgyűlés kétharmados többséggel döntene. Ha az OBT nem élne ezzel a lehetőséggel, a bírák is elindíthatnák az eljárást, ennek feltételei azonban még nem ismertek. Magyar Péter korábban úgy pontosította elképzelését, hogy nem az összes bíró, hanem a szavazáson részt vevők kétharmadának támogatására lenne szükség.

A társadalmi egyeztetés után a Kúria és az OBH elnökének mandátumát az eredetileg tervezett kilenc helyett hat évben határozták meg, és a tisztségviselők nem lennének újraválaszthatók. Ez azonban csak a később kinevezett vezetőkre vonatkozna: Senyei György Barna mandátuma a jelenlegi szabályok szerint 2028-ig, Varga Zs. Andrásé 2030-ig tart.

A HVG által megkérdezett bírák közül többen úgy értékelték, hogy a kormány a bírói karra terhelné egy politikai döntés felelősségét. Egy fővárosi bíró szerint ellentmondásos helyzetet teremtene, ha a pártatlanságra kötelezett bíráknak kellene eltávolítaniuk egy olyan vezetőt, akinek távozását a politikai hatalom akarja elérni. A megszólalók abban is kételkedtek, hogy az OBT vagy a mintegy 2700 aktív bíró szükséges többsége támogatna egy ilyen kezdeményezést.

Az Országos Bírói Tanács önmagában elfogadhatónak tartotta a visszahívás lehetőségét, de jelezte, hogy annak megítéléséhez ismerni kell a részletes szabályokat. Álláspontja szerint a feltételeket szűken és objektív szempontok alapján kell meghatározni, különben sérülhet a bírói függetlenség.

A Fővárosi Törvényszék arra figyelmeztetett, hogy a vezetők bármikori visszahívhatósága tartós bizonytalanságot, napi konfliktusokat és lojalitási kényszert okozhat.