Reagált a bírák szavaira Magyar Péter, nem az összes bíró kétharmadának a szavazata kell majd a Kúria és az OBH vezetőjének leváltásához

Kúria;bírók;Országos Bírói Hivatal;Magyar Péter;

2026-07-03 14:07:00 CEST

Hanem a szavazáson résztvevő bírák kétharmadáé.

Nem az összes bíró kétharmadának szavazata fog kelleni a visszahíváshoz, hanem a szavazáson résztvevő bírák kétharmada – írta Magyar Péter miniszterelnök pénteken, a 24.hu reggeli cikkéhez fűzött kommentjében.

A portál írása nyomán korábban mi is beszámoltunk arról: nem lelkesednek a bírók, amiért rájuk bíznák a Kúria és az Országos Bírósági Hivatal elnökének sorsát. Társadalmi egyeztetésen van ugyanis az az alaptörvény-módosító javaslat, amely újraszabályozná a bírói felső vezetők kinevezését. Bár a pontos részletek még nem ismertek, Magyar Péter miniszterelnök arról beszélt a parlamentben, hogy a bírák kétharmada kezdeményezhetné a Kúria és az Országos Bírói Hivatal (OBH) vezetőjének visszahívását. Előbbi posztot Varga Zs. András, utóbbit Senyei György tölti be. A portál forrása szerint ugyanakkor még az egyébként bírói körökben kifejezetten utált Varga Zs.-t sem tudnák visszahívni ezzel a módszerrel, mert a bírók kétharmada nem állna bele egy ilyen eljárásba.

A bírói karban úgy kalkuláltak, hogy mivel 2700 bíró van, így legalább 1800-nak az aláírására lenne szükség ahhoz, hogy leváltsák Varga Zs. Andrást. Azt pedig esélytelennek tartották, hogy ennyi szavazatot össze lehet szedni. Egy bíró figyelmeztetett rá: a két vezető rendkívül széles jogkörrel rendelkezik, ezért kétszer is meggondolja mindenki, hogy csatlakozzon-e egy visszahívásos kezdeményezéshez, mert, ha az sikertelen, annak súlyos következményei lehetnek rájuk nézve.

Erre reagált most a fent említett szavakkal Magyar Péter a Facebookon, megelőlegezve az egyelőre még nem ismert törvényszöveget.

Az Országos Bírói Tanács azt közölte a portállal, hogy a héten tárgyalják a javaslatot, utána ismertetik az álláspontjukat. A Kúria a múlt héten arról számolt be, hogy rövidesen ismertetik az álláspontjukat.