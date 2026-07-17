Poros csarnokokban, hiányos védelem mellett tárolják a Közlekedési Múzeum műtárgyait

kiállítás;műtárgyak;Közlekedési Múzeum;

2026-07-17 13:30:00 CEST

Az új múzeum felépítésére még nincs pénz.

Az Északi Járműjavítóba idén februárban átszállított műtárgyak a korábbinál rosszabb tárolási és őrzési körülmények közé kerültek, a költözés során pedig a 444 értesülése szerint legkevesebb egy tárgy megsérült.

A múzeumi gyűjtemény egy részét poros csarnokokban őrzik, a helyszínen kóbor állatokat is láttak.

A közlekedési eszközöket korábban a Maglódi úton, egy külső bérelt raktárban tartották, amely a lap szerint szakszerűbb körülményeket biztosított. Az Északi Járműjavítóban fotóztak vasbeton elemmel stabilizált repülőgépet, porlepte autókat

és egy vasúti kocsi közelében járó macskát is.

Itt tárolják IV. Károly Junkers F-13-as repülőgépét is, amelynek értékét a cikk 7-8 milliárd forintra teszi. A géppel az utolsó Habsburg uralkodó 1921-ben Magyarországra repült, később pedig Horthy Miklós a Magyar Királyi Közlekedési Múzeumnak adományozta. A műtárgyra az Északi Járműjavítóban csak egyszerű védőfólia került.

A múzeum belső működésére rálátó források elsősorban a fejlesztések elmaradását, az ingatlanok állapotát és az állományvédelem hiányosságait bírálták. Egy korábbi dolgozó azt állította, hogy a raktárak nem felelnek meg a hatályos követelményeknek, miközben a szakmai jelzéseket hosszú ideig azzal utasították el, hogy az új Közlekedési Múzeum megoldja majd a problémákat.

A Tisza-kormány még csak elvi döntést hozott arról, hogy a múzeum központi kiállítóhelye az Északi Járműjavító területén épüljön meg, és az intézmény így nem költözik Debrecenbe. A beruházáshoz kész tervek vannak, finanszírozás azonban egyelőre nincs: a korábbi becslés még mintegy 100 milliárd forintról szólt, a cikk szerint a jelenlegi költség már közelebb lehet a 200 milliárdhoz.

A tervek alapján elindítják a szükséges közbeszerzéseket, a múzeum vezetésétől pedig szeptember végéig várnak tervet a szintén milliárdos nagyságrendű műtárgy-restaurálásokra. Az intézményben júniusban megnyitott, Az Öveket becsatolni! című időszaki kiállítás 250 műtárgyon keresztül mutatja be a közlekedésbiztonság történetét.