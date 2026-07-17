Kezd magasra csapni az elégedetlenség a Fideszben, titkos találkozókon már téma volt a kilépés és egy új párt alapítása is

Fidesz;elégedetlenség;pártszakadás;

2026-07-17 11:50:00 CEST

Elégedetlen fideszes politikusok és polgármesterek már több olyan összejövetelt is tartottak, ahol téma volt egy új párt megalapítása – értesültünk párton belüli forrásokból. A renegátok egyelőre kivárnak.

Még nincs eldöntve, hogy Ferencz Orsolya és néhány fideszes politikustársa új pártot alapítanának – értesült a Népszava. Lapunk több forrásból úgy tudja: valóban folynak beszélgetések egy új kezdeményezésről, de ha így is alakulna, ősznél előbb nem valószínű a zászlóbontás.

Ferencz Orsolya volt parlamenti képviselő még szerdai Facebook-posztjában utalt egy új párt létrehozására. Bejegyzésében úgy fogalmazott: „Az elmúlt napok eseményei világosan megmutatták, hogy az érdemi megújulást elmulasztó egykori kormányoldal jelen helyzetében már nem tud elég erőt felmutatni ahhoz, hogy integrálja és képviselje azokat a milliókat, akik továbbra is hisznek egy polgári Magyarország eszményében”. Az egykori űrügyi biztos továbbá azt írta: „Sokan vagyunk, akik úgy véljük, meg kell haladjuk a jelenlegi pártpolitikai kereteket ahhoz, hogy erős és hiteles eszmei otthont építhessünk mindenkinek, akik hisznek közös értékeinkben. A polgári, nemzeti értékeket valló embereknek most össze kell fogniuk, meg kell szervezniük értékközösségüket. Nem várhatunk tovább!”– jelentette ki. A posztot később Navracsics Tibor volt közigazgatási és területfejlesztési miniszter is megosztotta saját oldalán.

Ferencz Orsolyát lapunk telefonon érte el. Megkérdeztük, hogy Facebook-posztjában konkrétan új párt alapítására utalt-e, de ő egyelőre nem kívánt többet elárulni annál, mint ami a bejegyzésben olvasható. Egy névtelenséget kérő forrásunk viszont azt mondta: a parlament választás óta több helyszínen több összejövetelt is tartottak a Fidesz eddigi politikájával szemben kritikus politikusok és megyei jogú városok polgármesterei.

Ugyan felmerült a pártból való kilépés lehetősége is, egyelőre még ez sem érdemi szinten. Másrészt eddig sem a pártvezetés, sem Orbán Viktor, pártelnök nem jelezte, hogy kizárnák őket. Úgy tudjuk, a volt kormányfő érdemben Ferencz Orsolya őt és a Fideszt ért nyilvános kritikáira, és Király Nóra lemondást firtató megnyilatkozásaira sem reagált. A párton belül azonban sokakat frusztrál a helyzet; vannak, akik úgy gondolják, hogy valójában már a lázadók kizárása is jobb lenne, annál, mint ami most történik.

Bár az új szerveződésről folytatott beszélgetésekben állítólag megyei jogú városok fideszes polgármesterei is részt vesznek, ők a legóvatosabbak. Másik forrásunk szerint ugyanis az ő helyzetük a legnehezebb a választási veresége óta. – Nyilván sokakban zajlik még a gyászmunka, amin túl kell lépniük. Az új politikai helyzetben viszont néhányuknak, például Cser-Palkovics Andrásnak már nem feltétlenül lenne szüksége Fidesz-logóra egy új önkormányzati választáson. Hiszen ő a Fideszen kívüli táborban is komoly támogatottságot élvez – magyarázta lapunknak egy korábban magas tisztséget betöltő politikus, hozzátéve: a Fidesz-logó akár még hátrányt is jelenthet egy jövőbeni voksoláson.

Arra, hogy minek szólhat a kivárás, és miért csak most jut kenyértörésig a volt kormánypárt, azt mondta: – Most derül ki igazán, hogy a Fidesz nem homogén. A vezetés a rendszerváltás után nem engedte meg a platformosodást, ahogy az MSZP. Viták eddig is voltak, de Orbán Viktor személye összetartotta a különböző irányultságú politikusokat. Ennek viszont most vége van, ahogy a Fidesznek is – tette hozzá.

Lapunk kereste Havasi Bertalant, hogy számít-e a Fidesz pártszakadásra a következő időszakban, és előfordulhat-e, hogy még az új alakulat meglapítása előtt kizárják a szervezkedőket, ha maguktól nem lépnek ki. A párt kommunikációs igazgatója cikkünk megjelenéséig nem reagált.