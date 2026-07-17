Vizsgálják a tízéves bérleti szerződést, amelyet a Tiborcz Istvánhoz köthető cég köthetett az Arénával

felülvizsgálat;Papp László Budapest Sportaréna;Tiborcz István;Kálnoki Kis Attila;

2026-07-17 12:54:00 CEST

Elkezdődött a sportban is a kormányzati felülvizsgálat – terítéken egy Tiborcz Istvánhoz, Orbán Viktor vejéhez kapcsolható cég a Budapest Sportarénával kötött tízéves bérleti szerződése.

Felülvizsgáljuk a Papp László Budapest Sportaréna tízéves bérleti szerződését – közölte Facebook oldalán Kálnoki Kis Attila. A sportért felelős államtitkár azt írta, hogy vizsgálat indult a Nemzeti Sportügynökség Zrt. (NSÜ) kötelezettségvállalásai, az állami tulajdonban lévő sportingatlanok teljes szerződésállományával kapcsolatban.

A vizsgált csomagban van a Papp László Budapest Sportaréna hosszú távú hasznosítására vonatkozó bérleti szerződés is.

A Nemzeti Sportügynökség Zrt. néhány nappal a választások előtt, 2026. március 26-án tízéves, 2027. január 1-jétől 2036. december 31-ig tartó bérleti szerződést kötött a Tiborcz Istvánhoz köthető RaMpART csoporttal.

A korábbi bérleti jogviszony ugyanezzel a céggel egyéves időszakra szólt. Az új bérleti szerződésben az szerepel, hogy az nem felmondható a meghatározott időtartam lejárta előtt.

A felülvizsgálat kiterjed arra, hogy indokolt volt-e az ország egyik legjelentősebb rendezvényhelyszínének tíz évre történő lekötése, megfelelő versenyt biztosított-e a pályázati eljárás, továbbá kellően védték-e a szerződés rendelkezései az állami vagyonhoz fűződő érdekeket.