Vizsgálják a tízéves bérleti szerződést, amelyet a Tiborcz Istvánhoz köthető cég köthetett az Arénával

Felülvizsgáljuk a Papp László Budapest Sportaréna tízéves bérleti szerződését – közölte Facebook oldalán Kálnoki Kis Attila. A sportért felelős államtitkár azt írta, hogy vizsgálat indult a Nemzeti Sportügynökség Zrt. (NSÜ) kötelezettségvállalásai, az állami tulajdonban lévő sportingatlanok teljes szerződésállományával kapcsolatban.
A vizsgált csomagban van a Papp László Budapest Sportaréna hosszú távú hasznosítására vonatkozó bérleti szerződés is.
A Nemzeti Sportügynökség Zrt. néhány nappal a választások előtt, 2026. március 26-án tízéves, 2027. január 1-jétől 2036. december 31-ig tartó bérleti szerződést kötött a Tiborcz Istvánhoz köthető RaMpART csoporttal.
A korábbi bérleti jogviszony ugyanezzel a céggel egyéves időszakra szólt. Az új bérleti szerződésben az szerepel, hogy az nem felmondható a meghatározott időtartam lejárta előtt.
A felülvizsgálat kiterjed arra, hogy indokolt volt-e az ország egyik legjelentősebb rendezvényhelyszínének tíz évre történő lekötése, megfelelő versenyt biztosított-e a pályázati eljárás, továbbá kellően védték-e a szerződés rendelkezései az állami vagyonhoz fűződő érdekeket.