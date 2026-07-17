Forma-1: Spában ötször is elérhető lesz az egyenesmód

Forma-1;Ferrari;Mercedes;McLaren;Belga Nagydíj;

2026-07-17 10:00:00 CEST

Belgiumban folytatódik a Forma-1-es világbajnokság. Spában újabb fejlesztéseket vet be az elmúlt hetekben egyre jobb formát mutató Ferrari, amely tovább üldözné a vb-éllovas Mercedest.

A Forma–1-es mezőny Silverstone-ból ezen a héten Belgiumba érkezett, Spa-Francorchamps pedig a tempós kanyarjai és jó ritmusa miatt a versenyzők kedvencének számított. Az idei motorformula ugyanakkor továbbra is aggodalommal tölti el a versenyzőket, ugyanis Belgiumban a padlógázos szakaszok túl hosszúak, így ki fog fogyni a szufla az elektromos hajtásból.

„Spa jelenti az egyik legnagyobb kihívást a versenynaptárban. Silverstone-hoz hasonlóan itt is fontos szerepe lesz az energiagazdálkodásnak, de a pálya karaktere eltérő követelményeket támaszt. Általában izgalmas versenyeket látunk rajta, komoly előzési lehetőségekkel, miközben az időmérő így is fontos erőpróbát jelent”

– magyarázta Toto Wolff, a Mercedes csapatfőnöke.

A Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) a probléma enyhítésére úgy döntött: öt pályaszakaszon is elérhetővé teszi az egyenesmód használatát. Ilyen sokat legutóbb a szezonnyitó Ausztrál Nagydíjon „kapott” a mezőny; a negatív „rekord” pedig Monaco, ahol egy sem állt a versenyzők rendelkezésére.

A Wolff által dirigált Mercedes magabiztosan kezdte a 2026-os szezont: a kilenc eddigi nagydíjon kilenc pole pozíciót és hét futamgyőzelmet szerzett, azonban többször is megbízhatósági problémák jelentkeztek, ez pedig lehetőséget teremtett a nagy rivális Ferrarinak, amely a hírek szerint két újdonsággal készül a Belga Nagydíjra.

A maranellóiak a fejlesztéseknek is köszönhetően már két futamgyőzelmet is arattak és a bajnoki tabellán is csökkentették a lemaradásukat.

A vb-címvédő McLaren is előre léphet Spában, ugyanis a wokingi istálló végre használatba veszi a Mercedes továbbfejlesztett erőforrását. A gyári Mercedes már Ausztriában bevetette azt az új erőforrását, amelyen megbízhatósági fejlesztéseket hajtottak végre a korábbi problémákra reagálva.

A címvédő Lando Norris ugyanakkor biztosan tíz rajthelyes büntetést kap majd, ugyanis autójába már a negyedik vezérlő-elektronikát szerelik be. Ez a mennyiség eggyel meghaladja a büntetlenül felhasználható keretet. A McLaren ugyanakkor úgy véli, a belga pálya karakterisztikája alkalmas arra, hogy Norris sok előzést hajtson majd végre.

Ami az időjárást illeti, a hét elején még úgy tűnt, hogy az eső komoly mértékben befolyásolhatja a Belga Nagydíj eseményeit, de a friss előrejelzések alapján csak a pénteki szabadedzésen várható komolyabb csapadék. Igaz, Spa esetében mindig meg kell jegyezni, hogy az Ardennekben gyorsan változhat a helyzet.

A Belga Nagydíj programja

Péntek:

Első szabadedzés: 13:30-14:30

Második szabadedzés: 17:00-18:00

Szombat:

Harmadik szabadedzés: 12:30-13:30

Időmérő: 16:00-17:00

Vasárnap:

Futam: 15 órától