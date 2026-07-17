Nagyobb jogköröket adna a közterület-felügyelőknek az I. kerület polgármestere

közbiztonság;gyorshajtás;közterület-felügyelet;I. kerület;Böröcz László;üvegvisszaváltás;

2026-07-17 13:02:00 CEST

Az illegális gyorsulási versenyek és a Batthyány téri üvegvisszaváltó környékén jelentkező problémák miatt kezdeményezné a vonatkozó jogszabályok felülvizsgálatát a politikus.

Nagyobb intézkedési jogköröket adna a Budavári Rendészet közterület-felügyelőinek az I. kerület fideszes polgármestere.

Böröcz László pénteki Facebook-bejegyzésében azt írta, a városrészben megszaporodtak a közbiztonság romlására figyelmeztető lakossági jelzések. A legtöbb panasz az éjszakai gyorshajtókra és a Batthyány téri üvegvisszaváltó környékén csoportosulókra érkezik. Emiatt kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok felülvizsgálatát, hogy a kerületi rendészet gyorsabban és önállóbban léphessen fel.

Kitért arra is, hogy a közterület-felügyelők elkérhetik a személyazonosító okmányokat, de nincs hozzáférésük a Digitális Állampolgárság Program rendszeréhez és a fényképes személyiadat-nyilvántartáshoz. Ha a szabálysértőnél nincs fizikai személyazonosító okmány, az eljáráshoz minden esetben rendőri intézkedés szükséges.

A bejegyzés szerint az idén minden korábbinál több jelzés érkezett az Alagút, az Attila út, a Fő utca és a Mészáros utca környékén tapasztalható éjszakai gyorshajtásokról és illegális versenyekről. A polgármester már kezdeményezte a rendőri jelenlét erősítését, az önkormányzat pedig új sebességmérő és térfigyelő kamerák kihelyezését készíti elő.

A Fővárosi Közgyűlésben Böröcz László azt a kezdeményezést is támogatta, hogy a köztéri kamerák felvételei alapján szankcionálni lehessen az egyértelműen dokumentált jogsértéseket. A polgármester szerint a kötelező üvegvisszaváltási rendszer bevezetése óta a köztisztasági szabálysértések is gyakoribbá váltak, különösen a Batthyány téri vásárcsarnok környékén. Úgy látja, ezen a területen is indokolt lenne a rendészet jogköreinek bővítése, valamint az üvegvisszaváltási szabályok felülvizsgálata.

A polgármester szerint a kötelező üvegvisszaváltási rendszer bevezetése óta a köztisztasági szabálysértések is gyakoribbá váltak, különösen a Batthyány téri vásárcsarnok környékén. Úgy látja, ezen a területen is indokolt lenne a rendészet jogköreinek bővítése, valamint az üvegvisszaváltási szabályok felülvizsgálata.