Nagyobb jogköröket adna a közterület-felügyelőknek az I. kerület polgármestere

Nagyobb intézkedési jogköröket adna a Budavári Rendészet közterület-felügyelőinek az I. kerület fideszes polgármestere.
Böröcz László pénteki Facebook-bejegyzésében azt írta, a városrészben megszaporodtak a közbiztonság romlására figyelmeztető lakossági jelzések. A legtöbb panasz az éjszakai gyorshajtókra és a Batthyány téri üvegvisszaváltó környékén csoportosulókra érkezik. Emiatt kezdeményezi a vonatkozó jogszabályok felülvizsgálatát, hogy a kerületi rendészet gyorsabban és önállóbban léphessen fel.
Kitért arra is, hogy a közterület-felügyelők elkérhetik a személyazonosító okmányokat, de nincs hozzáférésük a Digitális Állampolgárság Program rendszeréhez és a fényképes személyiadat-nyilvántartáshoz. Ha a szabálysértőnél nincs fizikai személyazonosító okmány, az eljáráshoz minden esetben rendőri intézkedés szükséges.
A bejegyzés szerint az idén minden korábbinál több jelzés érkezett az Alagút, az Attila út, a Fő utca és a Mészáros utca környékén tapasztalható éjszakai gyorshajtásokról és illegális versenyekről. A polgármester már kezdeményezte a rendőri jelenlét erősítését, az önkormányzat pedig új sebességmérő és térfigyelő kamerák kihelyezését készíti elő.Vitézy Dávid szeptemberig várja a véleményeket a gyorshajtásról, az utcai versenyekről, a szigorú szankciókról, a rollerekről
A Fővárosi Közgyűlésben Böröcz László azt a kezdeményezést is támogatta, hogy a köztéri kamerák felvételei alapján szankcionálni lehessen az egyértelműen dokumentált jogsértéseket. A polgármester szerint a kötelező üvegvisszaváltási rendszer bevezetése óta a köztisztasági szabálysértések is gyakoribbá váltak, különösen a Batthyány téri vásárcsarnok környékén. Úgy látja, ezen a területen is indokolt lenne a rendészet jogköreinek bővítése, valamint az üvegvisszaváltási szabályok felülvizsgálata.
A polgármester szerint a kötelező üvegvisszaváltási rendszer bevezetése óta a köztisztasági szabálysértések is gyakoribbá váltak, különösen a Batthyány téri vásárcsarnok környékén. Úgy látja, ezen a területen is indokolt lenne a rendészet jogköreinek bővítése, valamint az üvegvisszaváltási szabályok felülvizsgálata.Több ezer „flakonos”, hajléktalan, drogos, zavart pszichiátriai beteg kószál Budapest utcáin, a megoldáshoz pedig nem lesz elég a rendőrségBRFK: Átfogó rendészeti fellépés indul Budapest közbiztonságáért