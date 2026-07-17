Merkely Béla tulajdonos volt a fia egyik cégében, amely százmilliós tételben nyert közpénzt a Semmelweis Egyetemmel közösen

közpénz;összeférhetetlenség;Semmelweis Egyetem;Merkely Béla;

2026-07-17 12:59:00 CEST

Csaknem hatszázmillió forintról van szó. A rektort kizárta a kuratórium a KinaviXot érintő jövőbeli döntések előkészítéséből és meghozatalából.

Megállapította Merkely Béla összeférhetetlenségét a Semmelweis Egyetem és az általa alapított gazdasági társaságok KinaviX Kft.-t érintő döntéshozatali eljárásaiban az egyetemet fenntartó Nemzeti Egészségügyi és Orvosképzésért Alapítvány kuratóriuma - derül ki a Telex cikkéből.

A portál szerint a rektor 2025 októberéig tulajdonos volt a cégben, amelynek fő tulajdonosa a fia, Merkely Gergő.

A KinaviX digitális avatarokat és 3D mozgáselemzést fejlesztő projektje három egymást követő évben kapott állami támogatást: 2024-ben még a Semmelweis Egyetem neve alatt futott, 2025-ben az egyetem és a cég közösen kapott támogatást, idén pedig már csak a KinaviX szerepelt kedvezményezettként. A támogatásokról Hankó Balázs egykori kultúráért és innovációért felelős miniszter egyedi döntéssel határozott, a projekt így összesen közel 600 millió forinthoz jutott.

Merkely Béla egyszerre volt a Semmelweis Egyetem rektora, az intézményt fenntartó alapítvány kuratóriumi tagja és a KinaviX társtulajdonosa. A lap szerint

az összeférhetetlenséget már akkor jeleznie kellett volna, amikor az egyetem szerződött a céggel, ennek azonban nem találták nyomát.

Miután Merkely Béla kiszállt a KinaviXból, 3,4 százalékos üzletrészét 102 ezer forintos névértéken a Semmelweis TTC Zrt. vásárolta meg. A társaság a Semmelweis Egyetem tulajdonában áll, igazgatótanácsának elnöke pedig Merkely Béla. A TTC közlése szerint a rektor nem vett részt az üzletrész megvásárlásáról szóló döntésben, mert azt a vezérigazgató saját hatáskörben hozta meg.

Az üzletrészhez kapcsolódó hasznosítási szerződés viszont az igazgatótanács elé került. A TTC azt írta, hogy Merkely Béla ennél jelezte összeférhetetlenségét, és nem vett részt a szavazásban. A KinaviX az első olyan vállalkozás, amelyben az egyetem cége közvetlen tulajdonrészt szerzett. A Telex kedden megkérdezte az alapítványt, történt-e korábban bejelentés az ügyben. Választ nem kapott, két nappal később azonban megjelent a szervezet honlapján egy június 30-án meghozott határozat.

A dokumentum szerint Merkely Béla a jövőben nem vehet részt a KinaviXot érintő döntések előkészítésében és meghozatalában. A határozat ugyanakkor nem tér ki arra, hogyan kezelték a korábban fennálló tulajdonosi és intézményi kapcsolatokat.