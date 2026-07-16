BRFK: Átfogó rendészeti fellépés indul Budapest közbiztonságáért

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2026-07-16 19:15:00 CEST

A rendőrség részleteket közölt a kormányszóvivői sajtótájékoztatón bejelentett 30 napos fokozott közbiztonsági akcióról.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság (BRFK) saját tapasztalatai, a lakossági jelzések és a kerületi önkormányzatokkal folytatott egyeztetések alapján a következő egy hónapban átfogó rendészeti intézkedéseket tesz Budapest közbiztonságának további erősítése érdekében. A főváros több pontján megerősített rendőri jelenléttel, a BRFK különböző szervezeti egységeinek és társszerveinek együttműködésével komplex közterületi ellenőrzések zajlanak – olvasható a police.hu rendőrségi honlapon.

Kitértek arra, hogy az új budapesti rendőrfőkapitány 2020 fő hiánnyal vette át a BRFK-t, és már intézkedéssorozat zajlik másfél hónapja Kelenföldön, ahol a XI. Kerületi Rendőrkapitányság a BRFK Közrendvédelmi Főosztályával, a Készenléti Rendőrséggel és a közterület-felügyelettel együttműködve állandó, megerősített rendőri jelenlétet biztosít a vasútállomáson és a kerület frekventált részein. – Az intézkedések során eddig 3630 rendőri intézkedés történt, 97 személyt fogtak el – köztük garázdaság, lopás és kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmények elkövetőit, valamint körözött személyeket –, 30 főt állítottak elő, további 30 esetben biztonsági intézkedés történt, a szabálysértések miatt kiszabott helyszíni és közigazgatási bírságok összege pedig meghaladta az 1,5 millió forintot. A megerősített jelenlét továbbra is folyamatos – olvasható a közleményben.

A BRFK szerint hasonló, összehangolt fellépés valósult meg Rákosrendező környékén. A lakossági és az önkormányzatoktól érkezett jelzések alapján a XIV. Kerületi Rendőrkapitányság a XIII. Kerületi Rendőrkapitánysággal és az önkormányzati rendészettel együttműködve rendszeres közös ellenőrzéseket szervezett. – Az akciók eredményeként hat körözött személyt fogtak el, július 13-án hét embert állítottak elő önkényes beköltözés szabálysértése miatt, közülük négyet szabálysértési őrizetbe vettek. A rendészeti intézkedésekkel párhuzamosan folyamatos bűnügyi adatgyűjtés zajlott, amelynek eredményeként kábítószer-kereskedőket fogtak el, akik a gyanú szerint kristályt árultak a Tatai út környékén – tették hozzá.

A BRFK tervei szerint a következő egy hónapban tovább erősítik az összehangolt rendészeti fellépést. – Budapest több pontján zajlanak komplex közterületi akciók, amelyek célja a jogsértések visszaszorítása és a leginkább érintett területek közbiztonságának további javítása. Az akcióban részt vesznek a kerületi rendőrkapitányságok, a BRFK Közrendvédelmi Főosztálya, a BRFK Közlekedésrendészeti Főosztálya, a Készenléti Rendőrség, a Fővárosi Rendészeti Igazgatóság, a polgárőrség, valamint további együttműködő társszervek – írták. Ígéreteik szerint folyamatosan értékelik az intézkedések tapasztalatait, és azok alapján – a kerületi önkormányzatokkal, és a társszervekkel egyeztetve – dönt a szükséges további rendészeti intézkedésekről. Hangsúlyozták azt is, hogy a cél nem egyszeri akciók végrehajtása, hanem olyan kiszámítható, összehangolt rendőri jelenlét biztosítása, amely hosszú távon is hozzájárul Budapest közbiztonságának és a budapestiek biztonságérzetének erősítéséhez.