Megtalálták a Balatonban eltűnt kajakos holttestét

Balaton;tragédia;eltűnés;kajakos;

2026-07-17 13:33:00 CEST

Egy kilenchónapos és egy ötéves kisfiú félárva lett.

A légirendészet pilótái találták meg a Balatonban múlt vasárnap eltűnt tatai kajakos holttestét, a haláleset körülményeit a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság általános közigazgatási eljárásban vizsgálja - tájékoztatta a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense pénteken a Magyar Távirati Irodát (MTI).

Batta Zsolt Iván közölte, a férfi holttestét szerda délután találták meg.

Mint arról az MTI korábban beszámolt, a 34 éves tatai férfi Balatonlelléről Balatonszepezdre kajakozott múlt vasárnap. Megérkezése után telefonon beszélt a feleségével, majd visszaindult, és nyoma veszett. Kajakját - benne a holmijával - aznap kora délután találták meg a két tóparti település között. A tavon ekkor másodfokú viharjelzés volt érvényben. Több hajóval és helikopterrel is keresték, de napokig nem találták meg. A rendőrség az eltűnés miatt körözést is kiadott személyleírással.

A tenyek.hu híradása szerint a holttestet azon a területen emelték ki a tóból, ahol korábban a férfi üresen lebegő kajakját is megtalálták. A tapasztalt sportolónak és hajósnak mondott mérnök után egy kilenc hónapos és egy ötéves fiú maradt félárván.