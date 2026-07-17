Donald Trump két kézzel szórja a kétkedés magvait a választások tisztaságával kapcsolatban

USA;Joe Biden;félidős választások;Demokrata Párt;Donald Trump;amerikai elnökválasztás;választási csalás;külföldi beavatkozás;választási csalás gyanúja;

2026-07-17 17:47:00 CEST

Magyar idő szerint péntekre virradóra elmondott beszédében az amerikai elnök kínai beavatkozásról, a „mély állam” sötét céljairól, a 2020-as választás elcsalásáról és a választójog szigorításának szükségességéről beszélt – négy hónappal a félidős kongresszusi választások előtt.

A választási rendszer támadhatóságára és gyenge pontjaira figyelmezetetett Donald Trump amerikai elnök tegnapi, több tévében is élőben közvetített beszédében. Állításai alátámasztására a titkosszolgálat által gyűjtött és a Fehér Ház honlapján közzétett dokumentumokat hívott segítségül. „A választásaink sérülékenyek voltak, elcsalták és ellopták őket, az amerikaiak bizalma pedig elveszett. Nem engedhetjük meg, hogy ez tovább folytatódjon” – kongatta a vészharangot az elnök.

Trump szerint Kína a hackertámadásaival több tízmillió választó személyes adatait szerezte meg összesen 18 államban. A washingtoni bürokratákból álló mélyállam pedig eltitkolta ezt a kényes információt. „Nem fedték fel sem előttem, sem bárki más előtt, és a legjobb tudomásom szerint a kongresszust sem tájékoztatták” – fogalmazott. A dokumentumok valóban arról szólnak, hogy Kína hozzájutott választókról szóló információkhoz, ám ezeket pénzért cserébe bármilyen kampány eddig is megszerezhette. A dokumentumokból is kitűnik, hogy a kínai tisztviselők körében körvonalazódott az érdeklődés a befolyásolási műveletek iránt, ám nincs bizonyíték bármilyen, Trump kampányát gyengítő műveletre. Érdekes módon Trump csupán egy alkalommal említette a 2016-os orosz befolyásolási kísérletet az akkori elnökválasztási kampányban, pedig közismert: az FSZB hackerei feltörték Hillary Clinton stábjának levelezési rendszerét, majd a kiszivárogtatott e-mailekkel igyekezték rontani Clinton, és javítani Trump esélyeit.

A Trump által követelt átláthatóság és igazságosság persze önmagában is ironikus. A második Trump-adminisztráció első két évében pontosan a külföldi befolyásolás ellen küzdő, a választás tisztaságát szolgáló szerveket építette le vagy szüntette meg. Bezárták a Szövetségi Nyomozó Iroda, az FBI külföldi befolyásolás ellen létrehozott munkacsoportját, a Nemzeti Hírszerzés igazgatói hivatalának létszámát is jelentős mértékben visszavágták, kiüresítették a kiberbiztonságért és az infrastruktúra biztonságért felelős ügynökséget is. Tulsi Gabbardnak, a Nemzeti Hírszerzés vezetőjének lemondása után Trump az addig a lakásépítés finanszírozásért felelős ügynökség élén álló Bill Pultet tette a hírszerzés élére. Mondani sem kell, hogy Pulte semmilyen hírszerzési tapasztalattal nem rendelkezik, ám az elnök szerint külsősként „kevésbé lesz megkötve a keze”, hogy kirúgja „a nem oda való embereket”.

Az elnök továbbra is ragaszkodik a SAVE Act elnevezéssel futó választójogi törvényjavaslat elfogadásához, annak ellenére, hogy már a szenátus republikánus frakciójából is figyelmeztették: nem áll rendelkezésükre a kellő támogatottság a javaslat megszavazásához.

A törvényjavaslat hipotézise szorosan összefügg a Trump által rögeszmésen ismételgetett álhírrel, miszerint a 2020-as elnökválasztást Joe Biden csalással nyerte meg.

Az elmélet hívei azt is állítják, hogy illegális bevándorlók és állampolgársággal nem rendelkező személyek tömegesen szavaztak le a demokrata jelöltre, valamint a levélszavazatok összeszámolásánál is hamis szavazólapok, többszörös szavazások és más manipulációk segítették a Biden-kampányt.

Ennek jegyében a SAVE Act alapján állampolgárság bizonyításához kötnék a választói jog gyakorlását, amelyhez a szavazókörben útlevél vagy születési anyakönyvi kivont felmutatása lenne szükséges. Az amerikaiak közel fele nem rendelkezik útlevéllel, kiváltása költséges, az anyakönyvi kivonat papíralapú dokumentuma pedig a gyakori költözések, természeti katasztrófák, a rossz lakhatási viszonyok miatt sokaknak nem áll rendelkezésére. Itt muszáj megemlítenünk az amerikaiak irtózását is mindenfajta nyilvántartásba vételtől és fényképes igazolványtól. A fentebb taglalt intézkedések több mint 21 millió amerikait fosztanának meg szavazati jogától.

Az illegális bevándorlók deportálását végző ICE is alkalmas lehet a szavazási hajlandóság csökkentésére novemberben. Már tavaly óta lebegtetett ötlet, hogy az ICE-ügynökök őriznék a szavazóhelyiségeket, mert az adminisztráció szerint félő, hogy illegális bevándorlók is leszavaznának a félidős kongresszusi választáson. Az ICE jelenléte azonban nemcsak a feltételezett migránsokat tartaná távol az urnáktól, de az állampolgárok sem szívesen gyakorolnák alkotmányos jogaikat az ICE-ügynökök közelében, elég, ha csak a legutóbb Maine-ben és Texasban történt akcióik halálos áldozataira gondolnunk.