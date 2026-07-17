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2026-07-17 12:00:00 CEST

Donald Trump ott lesz a világbajnokság döntőjén, az argentin elnök babonából nem megy el

Az amerikai elnök és JD Vance alelnök a labdarúgó-világbajnokság eddigi 102 meccsének egyikét sem nézte meg a helyszínen.