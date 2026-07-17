Christopher Nolan Odüsszeiája újra megmutatja, mire való a mozi

film;Christopher Nolan;Odüsszeia ;

2026-07-17 16:00:00 CEST

Nem egyszerűen Homérosz eposzát vitte filmre Christopher Nolan. Az Odüsszeia egyszerre háborús látomás, emberi dráma és technikai bravúr, amely ismét emlékeztet rá, miért érdemes moziban filmet nézni.

Christopher Nolan korunk Homérosza: egyszerre mutatja meg a kortárs filmművészet sekélyességét és az összetettség lehetőségét. Igazi megaművész, akinek volt mersze visszanyúlni a görög mitológiához, finoman jelezve: nincs új történet a nap alatt. Nem kellenek istenpótlékok, szuperhősök, akiknek épp a mitológiai gyökerei vesztek el a hangos és túlgondolt képregény-univerzumokban, az azokból épített filmes konglomerátumokban.

Igaz, Nolan is kivette a részét ebből a divathullámból a Batman-trilógiával, de már ott is egy ember dilemmája, dicsősége és bukása izgatta. Jó hír, hogy az Odüsszeia esetében jóval megengedőbb a nézővel, mint az Oppenheimernél, amelynek követése időnként komoly történelmi felkészültséget kívánt.

A leleményes Odüsszeusz történetét és a trójai háborút viszont még az is ismeri, aki a hősökkel a Superman-filmek világában találkozott először. Csakhogy Homérosznál a döntéseknek súlyuk van, a következmények pedig elkerülhetetlenek. Az eposz a drámák egyik alapműve.

Nolan a történet emberi oldalára koncentrál. Nem merül el a görög mitológia szereplőinek útvesztőjében, háttérbe szorítja az istenek közvetlen jelenlétét.

Poszeidón haragja elsősorban a borszínű tenger kegyetlenségében mutatkozik meg. Az író-rendező a lényegre összpontosít: visszaemlékezésekben idézi fel a trójai faló történetét és az azt követő vérengzést, a tízéves hazatérés állomásait, Ithaka széthulló rendjét, majd végül Odüsszeusz elszámolását önmagával és a múlttal. Egy ember kálváriáját látjuk, aki felismeri a háború értelmetlenségét, és bocsánatot kér a halottaktól.

Ennél világosabban aligha lehetne megfogalmazni a mondanivalót, miközben a néző kénytelen együtt haladni a látottakkal. Lehetne ezt kritikusi oldalról még líraibb szavakkal díszíteni, de nem érdemes. Nolan filmje élmény, amit meg kell élni. Közönséggel, moziban – nem fél szemmel, vacsora közben.

Nagyon sok elemzési lehetőséget kínál Christopher Nolan Odüsszeiája, amelyről még számos tanulmány fog születni. Kezdhetném a makulátlan forgatókönyvvel, amely méltó módon birkózik meg az eposz örökségével – miközben az én kritikám természetesen nem hexameterben íródott, de én csak filmkritikus vagyok.

A kitűnő szereplőgárdából sokakat ki lehetne emelni, most mégis elégedjünk meg Matt Damonnal. A sokat tűrt Odüsszeuszként olyan összetett alakítást nyújt, amelyet nem elnyom, hanem éppen felerősít a 70 milliméteres IMAX-kamerákkal rögzített képi világ. A trójai faló, a benne rejtőző katonák, a valódi hajók látványa – amely helyenként a Dunkirk atmoszféráját idézi – ismét bizonyítja Nolan maximalizmusát. Ismerjük a mondást: ha Christopher Nolan forgatókönyvében az áll, hogy fel kell robbantani egy repülőgépet, akkor azt valóban felrobbantják.

Az Odüsszeia 2026-ban ismét határozott állítást tesz: az igazi moziélményt egyelőre nem lehet lekicsinyelni, degradálni – vagy streamingplatformokra száműzni.

Infó: Odüsszeia. Bemutatja a UIP-Duna Film