Nolan a legnagyobb világháborús csatáról

Christopher Nolan brit filmrendező, a Batman-trilógia és az Eredet alkotója új filmjében a második világháború egyik legjelentősebb csatájának állít emléket - győződhetünk meg róla a Warner Bros. jóvoltából. A filmstúdió pénteken tett közzé egy rövid, ám annál hatásosabb ízelítőt Nolan-filmjéből, amelyet néhány óra leforgása alatt milliók néztek meg az internetes videómegosztókon.