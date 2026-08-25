Christopher Nolan Odüsszeia című filmjét ízekre szedte Karsai György filológus a Klebelsberg Kultúrkúrián tartott előadásában, melyben összehasonlította azt az eredeti eposszal.
Az Odüsszeia bebizonyította, hogy egy felnőtt közönségnek szánt, nagyszabású szerzői film is képes a legnagyobb stúdióprodukciókkal vetekedő közönséget megszólítani.
Nem egyszerűen Homérosz eposzát vitte filmre Christopher Nolan. Az Odüsszeia egyszerre háborús látomás, emberi dráma és technikai bravúr, amely ismét emlékeztet rá, miért érdemes moziban filmet nézni.
Magyar idő szerint hétfő hajnalban adták át a 81. Golden Globe-díjakat. A kaliforniai The Beverly Hiltonban tartott gálán az Oppenheimer státuszát erősítette meg a díjszezonban.
Klasszikus életrajzi mű helyett prométheuszi parafrázisként mesél a XX. századi világégésről a legendás Christopher Nolan.
A történelmietlen ha és volna dilemmáit mutatja meg legújabb – két és fél órás – filmjében.
A nyugati világ talán legfontosabb kortárs rendezője, Christopher Nolan legújabb filmjében a dunkerque-i csata borzalmait mutatja be nyers és elementáris erővel. A filmes Londonban adott exkluzív interjút a Népszavának.
Christopher Nolan brit filmrendező, a Batman-trilógia és az Eredet alkotója új filmjében a második világháború egyik legjelentősebb csatájának állít emléket - győződhetünk meg róla a Warner Bros. jóvoltából. A filmstúdió pénteken tett közzé egy rövid, ám annál hatásosabb ízelítőt Nolan-filmjéből, amelyet néhány óra leforgása alatt milliók néztek meg az internetes videómegosztókon.
Azt, hogy Stohl András jó színész, sokan tudjuk, de hogy micsoda szinkronszínész, arra csak most figyeltem fel, miután ismét sugározták – nem tudom hányadszor – a Sötét lovag című Batman-filmet. Nem akármilyen része volt ez Christopher Nolan filmsorozatának!