Akár ezer évig – Christoph Ransmayrrel a világról és annak elmeséléséről

A Cox vagy Az idő múlása és az Egy félénk férfi atlasza című könyvek világhírű osztrák szerzője, Christoph Ransmayr a PesText Nemzetközi Irodalmi és Kulturális Fesztivál vendégeként érkezett Budapestre. A május 8-i pódiumbeszélgetést és felolvasást övező felfokozott érdeklődés a Három Holló kávéház nézőterén jelezte, milyen hatalmas népszerűséget tudhat magáénak hazánkban az író, aki fiatal kora óta szenvedélyes hegymászó és utazó: a Csendes-óceán kisebb szigeteitől az Északi-sarkig, Brazíliától a Kola-félszigeten át Ausztráliáig többször is keresztül-kasul bejárta a világot. Nem mellesleg a regényei Adamik Lajos gyönyörűséges műfordításában ejtik rabul a magyar olvasók szívét-lelkét, képzeletét. Egyedüli nyomtatott médiumként lehetőségünk volt a szerzővel a megrendítő, gyakran lírai Egy félénk férfi atlasza című, hetven kisprózát tartalmazó kötetről beszélgetni, valamint az utazók tapasztalatairól, etikai dilemmáiról és a fotográfiáról is szót ejteni. Nemkülönben arról, hogy a hatalmas sziklák mellett miért éppen a víz a legfontosabb az életében.