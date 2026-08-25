Christopher Nolan Odüsszeia című filmjét ízekre szedte Karsai György filológus a Klebelsberg Kultúrkúrián tartott előadásában, melyben összehasonlította azt az eredeti eposszal.
Az Odüsszeia bebizonyította, hogy egy felnőtt közönségnek szánt, nagyszabású szerzői film is képes a legnagyobb stúdióprodukciókkal vetekedő közönséget megszólítani.
Nem egyszerűen Homérosz eposzát vitte filmre Christopher Nolan. Az Odüsszeia egyszerre háborús látomás, emberi dráma és technikai bravúr, amely ismét emlékeztet rá, miért érdemes moziban filmet nézni.
Odüsszeusz hazaútjáról, kalandjairól, de legfőképp nőügyeiről mesélt Karsai György filológus a homéroszi eposzokról szóló előadássorozatának legutóbbi részében.
A Cox vagy Az idő múlása és az Egy félénk férfi atlasza című könyvek világhírű osztrák szerzője, Christoph Ransmayr a PesText Nemzetközi Irodalmi és Kulturális Fesztivál vendégeként érkezett Budapestre. A május 8-i pódiumbeszélgetést és felolvasást övező felfokozott érdeklődés a Három Holló kávéház nézőterén jelezte, milyen hatalmas népszerűséget tudhat magáénak hazánkban az író, aki fiatal kora óta szenvedélyes hegymászó és utazó: a Csendes-óceán kisebb szigeteitől az Északi-sarkig, Brazíliától a Kola-félszigeten át Ausztráliáig többször is keresztül-kasul bejárta a világot. Nem mellesleg a regényei Adamik Lajos gyönyörűséges műfordításában ejtik rabul a magyar olvasók szívét-lelkét, képzeletét. Egyedüli nyomtatott médiumként lehetőségünk volt a szerzővel a megrendítő, gyakran lírai Egy félénk férfi atlasza című, hetven kisprózát tartalmazó kötetről beszélgetni, valamint az utazók tapasztalatairól, etikai dilemmáiról és a fotográfiáról is szót ejteni. Nemkülönben arról, hogy a hatalmas sziklák mellett miért éppen a víz a legfontosabb az életében.