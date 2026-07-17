Eddig három ember halt meg oroszországi benzinkutaknál vagy azok közelében június vége óta

Oroszország;benzin;krízis;haláleset;

2026-07-17 16:28:00 CEST

A legújabb áldozat egy idős férfi volt, akinek nem tudták megmenteni az életét.

Június vége óta már a harmadik ember halt meg valamelyik oroszországi benzinkútnál vagy annak közelében - írja a Meduza.

A legutóbbi esetben egy 80 éves férfi vesztette életét a Permi határterülethez tartozó Liszvában, miután rosszul lett, miközben arra várt, hogy megtankolhassa az autóját. A helyszínen tartózkodók mentőt hívtak hozzá. A Permi határterület egészségügyi minisztériumának tájékoztatása szerint egy mentőcsapat megpróbálta újraéleszteni a férfit, de nem járt sikerrel. A haláleset július 14-én este történt.

Június végén egy 75 éves sofőr halt meg egy petrozavodszki benzinkútnál. Június 28-án pedig egy 43 éves férfi vesztette életét egy csitai töltőállomás közelében. A sajtóbeszámolók szerint utóbbi nem maga állt sorban, hanem egy ismerősét vitte a benzinkúthoz.

Az oroszországi üzemanyagválság miatt több térségben órákig kell várakozni a kutaknál. Számos régió korlátozta az egy alkalommal tankolható üzemanyag mennyiségét, máshol rendszám vagy QR-kód alapján engedélyezik a tankolást.