Egy hét alatt öt százalékpontot esett Vlagyimir Putyin munkájának támogatottsága Oroszországban

üzemanyag;Oroszország;népszerűség;Vlagyimir Putyin;

2026-07-17 16:16:00 CEST

Az orosz elnök munkáját a megkérdezettek 66 százaléka helyeselte, miközben a bizalmi mutató 69-ről 67 százalékra csökkent.

Egy hét alatt öt százalékponttal, 66 százalékra esett Vlagyimir Putyin munkájának támogatottsága a Közvélemény Alapítvány július 10. és 12. között végzett felmérésében - írja a Meduza.

A lap szerint ez a legnagyobb heti visszaesés az Ukrajna elleni teljes körű orosz háború kezdete óta.

A felmérésben az orosz elnök iránti bizalom is csökkent: az előző heti 69 százalékról 67 százalékra.

Hasonló változást jelzett az állami tulajdonú Orosz Közvélemény-kutató Központ is. A szervezet adatai szerint július 6. és 12. között Vlagyimir Putyin munkájának támogatottsága 0,9 százalékponttal, 65,1 százalékra mérséklődött, a bizalmi mutató pedig 1,3 százalékponttal, 71 százalékra esett.

Az orosz közvélemény-kutatók 2026 tavasza óta mérnek csökkenést az elnöki mutatókban. A lap arról írt, hogy a visszaesést korábban egyebek mellett az internetkorlátozásokkal és a Telegram blokkolásával hozták összefüggésbe, később pedig az oroszországi üzemanyagválság közepette folytatódott a kedvezőtlen tendencia.