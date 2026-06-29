Vlagyimir Putyin: Oroszország nehéz időket él át, de ez segít megízlelni, mit jelent orosz állapolgárnak lenni

Oroszország;Vlagyimir Putyin;orosz-ukrán háború;

2026-06-29 06:21:00 CEST

Az orosz elnök szerint Ukrajna terrorcselekményekhez folyamodott.

Oroszország szilárdan áll a lábán és kész küzdeni az érdekeiért és a jövőjéért - jelentette ki vasárnap Vlagyimir Putyin orosz elnök az Egységes Oroszország állampárt kongresszusán. Mint mondta, Oroszország nehéz időket él át, de sokat tudott tanulni ebből, s mindez, mint fogalmazott, lehetőséget nyújtott megízlelni lényegét annak, hogy mit jelent orosz állampolgárnak lenni.

Az orosz elnök hangsúlyozta, hogy a Nyugat a harcmezőn akart vereséget mérni Oroszországra, de sikertelenül. „Oroszország - mondhatjuk túlzás nélkül - durva, példátlan nyomásnak van kitéve a nyugati elitek részéről. (...) Stratégiai vereséget ránk mérni, a csatatéren legyőzni minket nem tudnak. Megpróbálják felkavarni a politikai helyzetet, belső zűrzavart akarnak kelteni, de ez sem sikerül nekik” - fejtegette.

„Vezető politikai pártunk, az Egységes Oroszország kongresszusa, nehéz, mondhatni, az ország számára sorsdöntő időszakban zajlik. Az egész világot érintő, gyökeres és rendszerszintű átalakulás idején” - mondta az orosz államfő. Hangsúlyozta, hogy Oroszország csakis erős, önálló állam lehet, vagy nem marad meg.

Az ukrajnai háborúra kitérve közölte, hogy „a kijevi rezsim a frontvonal teljes vonalán visszavonul és ezért nyíltan terrorista tevékenységhez folyamodott. (...) Hogyan is lehetne másként nevezni a civil lakosok, polgári létesítmények elleni célzott támadásokat, valamint a nyílt toborzást országunk területén a társadalomból kitaszítottak körében diverzáns és terrorcselekmények elkövetésének céljából?” - fogalmazta meg a kérdésbe csomagolt állítást.

Az orosz vezető nehezményezte, hogy a Nyugat a kijevi „terrortámadásokat” nem hajlandó észre venni. „Ugyanakkor éppen ellenünk vezet be egyre újabb - hangsúlyozom - illegális szankciókat” - emlékeztetett Putyin, megjegyezve, hogy Oroszország határozottan szembeszáll minden olyan kísérlettel, amely akadályozni próbálja fejlődését. „Erőnk, eszközeink és politikai akaratunk bőven elegendő. Ebben senkinek sem szabad kételkednie. Igen, látjuk a problémákat. Tisztában vagyunk velük, reagálunk rájuk, és hosszú távon biztosítani fogjuk mind az ország, mind polgáraink biztonságát, valamint határaink sérthetetlenségét. Pontosan erre törekszünk” - magyarázta.

Vlagyimir Putyin végezetül hangsúlyozta, hogy szerinte Oroszország egész népe támogatja a katonákat, a „különleges katonai művelet” résztvevőit, a kormánypárt feladata pedig mindent megtenni a győzelemért, egyben sok sikert kívánt az Egységes Oroszországnak a szeptemberben tartandó „választásokra”.