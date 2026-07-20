Magyar Péter nem lassít, ha a figyelemről van szó

nyilvánosság;Magyar Péter;

2026-07-20 17:08:00 CEST

A kormányfő reddites kérdezz-felelekje egyszerre szolgálta a közvetlen kapcsolatépítést és a tudatos politikai kommunikációt. A digitális nyilvánosság azonban kétélű fegyver: a korábbi megszólalások is könnyen visszatérhetnek.

– A folyamatos láthatóság és a figyelem fenntartása a 21. századi politika egyik alapvető működési módja: ha egy politikus elveszíti a nyilvánosság figyelmét, azt valaki más szerzi meg. Amíg ezt egy bulvárszereplő teszi, könnyebb visszaszerezni a figyelmet, de egy másik politikai szereplő esetében már sokkal nehezebb – fogalmazott a Népszavának Merkovity Norbert, a Szegedi Tudományegyetem politológiai tanszékének vezetője. Hozzátette: Magyar a Reddites kérdések kapcsán is azt erősítette meg, hogy továbbra is ő akarja alakítani a politikai napirendet és kezdeményező pozícióban akar maradni.

Magyar Péter a napokban kétórás Reddit AMA-jában (kérdezz tőlem bármit) több száz kérdésre válaszolt a 600 ezer fős csoportjában. Nemzetközi szinten régóta bevett gyakorlat, hogy ismert közéleti szereplők, például Barack Obama, Elon Musk, vagy Emmanuel Macron AMA-k keretében válaszolnak a Reddit felhasználóinak kérdéseire. Magyarországon eddig Márki-Zay Péter, Vona Gábor és Latorcai Csaba (KDNP) tartott ilyen eseményt, a legnagyobb érdeklődést pedig Magyar Péter 2024 végi AMA-ja váltotta ki.

Ami a kérdéseket illeti, a politikától a magánéletig minden szóba jött. Elmondta, hogy az új alkotmány előkészítésébe bevonnák a társadalmat, és személyesen a köztársasági elnök közvetlen, nép általi választását támogatja. Megerősítette, hogy nem tervezik elvenni a határon túli magyarok szavazati jogát, ugyanakkor a Gazdasági Versenyhivatal és az Állami Számvevőszék jelenlegi vezetésének leváltását szükségesnek tartja. Beszélt Varga Judittal való kapcsolatáról is, hangsúlyozva, hogy gyermekeiket közösen, szeretetben nevelik. Könnyedebb kérdésekre is válaszolt: kedvenc „gúnynevének” a „focistafeleséget” nevezte, ígért miniszterelnöki könyv- és zenei ajánlót, valamint közös meccsnézést is szervezne. Elárulta, hogy általában napi 3–4 órát alszik, a nyaralás alatt viszont ötöt.

Az állandó jelenléten túl Merkovity Norbert szerint az ilyen megszólalások kilépést jelentenek a hagyományos sajtóinterjúk kereteiből, de nem jelentik a politikai kontroll elvesztését. A politikus nagyobb szabadsággal döntheti el, mire, milyen hosszan és milyen hangnemben válaszol, ami kommunikációs előnyt jelent számára.

- Ráadásul kétszeresen jelenik meg a nyilvánosságban a politikus, mivel először közvetlenül a közösségéhez beszél, majd a sajtó ezt másodközlésben dolgozza fel - fogalmazott. A Reddit kifejezetten alkalmas arra, hogy egy politikus megmutassa a lazább, személyesebb és közvetlenebb oldalát. Ez a platform kevésbé kötött és protokolláris, mint egy hagyományos sajtótájékoztató vagy televíziós interjú, ezért lehetőséget ad arra, hogy a politikus emberközelibb képet alakítson ki magáról, és közvetlenebb kapcsolatot építsen a közönséggel – mondta a politológus, aki azért azt is leszögezte: Magyar Péter számára ez a közösségi felület hazai pálya, mert közelebb áll a kommunikációs világához és a támogatói bázisához. Mivel Magyarországon kevésbé elterjedt felületről van szó, így nem is reprezentálja a teljes magyar társadalmat. Mégis, egy érzékenyebb, digitálisan aktív, véleményformáló közeg, amely médiaképes és a politikai kommunikáció szempontjából fontos nyilvánossági tér.

Ami a témákat illeti a bulvár mellett hangsúlyos szerepet kapott az alkotmányozás is. Merkovity Norbert ennek kapcsán arra hívta fel a figyelmet, hogy noha ezzel is azt mutatta meg a miniszterelnök, hogy ő is csak egy ember, azért mégiscsak van benne egy csavar. – Magyar Péter véleményvezérként is működik, vagyis képes befolyásolni a közgondolkodást. Éppen ezért mindig érdemes szem előtt tartani, hogy amikor egy ilyen súlyú politikai szereplő megfogalmaz egy álláspontot, azt nemcsak személyes véleményként közli, hanem azzal a szándékkal is, hogy alakítsa a közös gondolkodást az adott kérdésről – emlékeztet a szakértő. Hozzátette ugyanakkor, hogy az ilyen közvetlen, internetes platformokon történő beszélgetéseknek megvan a maga kockázata is, mégpedig, hogy ezek a fórumok a kollektív emlékezet terepei is.

– A felhasználók könnyen előkeresik a korábbi nyilatkozatokat, ígéreteket vagy akár kínos pillanatokat, és azokat újra a politikus elé tárják. Így még a bulvárosnak tűnő témák is kellemetlen helyzeteket idézhetnek elő, ha egy korábbi kijelentés vagy történet új megvilágításba kerül – mondta.