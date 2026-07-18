Tizenhat évre csökkentené a választójogi korhatárt Magyar Péter, mert ma a 18 év alattiak túlnyomó része is elég tájékozott már

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2026-07-18 12:03:00 CEST

Szó se róla, a Tiszának a fiatalok nyerték meg az április 12-i parlamenti választást.

„Meggyőződésem, hogy ma már a 18 év alattiak túlnyomó része is eléggé felkészült és tájékozott ahhoz, hogy beleszólhasson a közös döntéseinkbe. A magam részéről az alkotmányozás folyamatában támogatnám a választási korhatár 16 évre történő csökkentését” - közölte Magyar Péter a Facebookon.

A miniszterelnök egy hosszabb gondolatmenet részeként jutott el bejegyzésében ehhez a ponthoz. Felidézte, hogy van egy lövésnyom a parlamenti ülésteremben a pulpituson, ahol a napirend előtti felszólalásait szokta kezdeni, 1912-ben ugyanis egy ellenzéki képviselő háromszor rálőtt Tisza István akkori házelnökre. Beszédei alkalmával sokszor ez is eszébe jut - írta.

A kormányfő értékelése szerint az áprilisi rendszerváltás egyik mellékes eredménye a magyar parlamentarizmus feltámadása. „Sokszor beszéltem már róla, hogy nekem személyesen milyen sokat hozzátett a politikai edukációmhoz, hogy a ‘90-es évek elején iskola és edzés után a nagymamámmal parlamenti közvetítéseket néztünk. Ahogy a történelmi és jogtörténeti tanulmányaim kedvenc részei is a reformkori, vagy éppen a kiegyezés utáni Országgyűléshez kötődnek. Legendák, misztikus képviselők, hazafiak. Obstrukció, ármányok, merényletkísérlet, mikszáthi anekdoták. Velünk élő történelem” - fogalmazott.

Magyar Péter úgy folytatta: „Személy szerint örülök annak, hogy miután Orbán Viktor 16 éven keresztül szándékosan kiüresítette és jelentéktelenné tette az Országgyűlést, nekünk pár hét alatt sikerült feltámasztanunk a parlamentáris hagyományokat, és a politika központja újra a „Tisztelt Ház” lett. Büszke vagyok arra, hogy soha olyan sokan nem követték a parlamenti üléseket és ezzel a közélet alakítását, mint manapság. Örülök, hogy végre újra szexi lett politikával és közélettel foglalkozni, és végre a fiatalok is úgy érzik, hogy van beleszólásuk a közös dolgainkba.” Ezt követően jutott el a gondolathoz, hogy érdemes lenne 16 évre levinni a választási korhatárt.

„Persze Deáktól, Jókaitól, Eötvöstől, Apponyitól vagy Schlachtától egyelőre még messze van a parlamenti színvonal, de bízom benne, hogy az alkotmánymódosítással bevezetésre kerülő képviselői cikluskorláttal ez is változik majd. Jó lenne, ha a magyar alkotmányosság templomába csak olyanok kerülnének be, akik valóban a hazájukért és a magyarokért szeretnének dolgozni. Hiszen tudjuk, hogy attól mert egy bohóc bekerül a palotába, még nem lesz belőle király, viszont a palota cirkusszá változhat” - zárta posztját a miniszterelnök.

A Tisza párt – fűzhetjük hozzá – nyilvánvalóan a fitalaok voksaival nyerte meg fölényesen a 2026. április 12-i parlamenti választást. Orbán Viktor fájlalta is nemrég, hogy a Fideszben az elmúlt 16 évre jellemző részvételi arányra számítottak, amihez képest sokkal többen mentek el szavazni. Az ő nagy részük fiatal volt.