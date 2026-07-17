Elhunyt Brenda Fricker, az első ír Oscar-díjas színésznő

film;színház;gyász;Brenda Fricker;

2026-07-17 18:38:00 CEST

Nyolcvanegy éves korában meghalt Brenda Fricker Oscar-díjas ír színésznő, aki a Bal lábam című filmben nyújtott alakításáért első ír nőként nyerte el a legjobb női mellékszereplőnek járó elismerést. Halálhírét ügynöke erősítette meg; Fricker hosszabb betegséget követően, dublini otthonában hunyt el.

Brenda Fricker több mint hat évtizedes pályafutása során a színházban, a televízióban és a filmvásznon egyaránt maradandót alkotott. A dublini születésű színésznő a hatvanas években kezdte karrierjét, hazájában és Nagy-Britanniában hamar ismert karakterszínésszé vált, a nemzetközi áttörést azonban Jim Sheridan 1989-es filmje, a Bal lábam hozta meg.

A Christy Brown édesanyját alakító Fricker visszafogott, mégis rendkívüli erejű játéka nemcsak a kritikusokat győzte meg: 1990-ben Oscar-díjat kapott, ezzel ő lett az első ír színésznő, aki elnyerte az amerikai filmakadémia elismerését. A film másik nagy nyertese Daniel Day-Lewis volt, aki Christy Brown megformálásáért vehette át első Oscar-díját. A Bal lábam sikere az ír filmipar számára is mérföldkőnek bizonyult.

Az 1990-es években Hollywood is felfedezte. Szerepelt többek között az A Time to Kill – Ha ölni kell, a So I Married an Axe Murderer és a Veronica Guerin című filmekben, a legtöbb néző számára mégis a Reszkessetek, betörők! 2. – Elveszve New Yorkban galambos asszonyaként vált emlékezetessé. A Macaulay Culkin által alakított Kevin segítőjeként olyan mellékszereplőt formált meg, aki néhány jelenetben is képes volt mélységet és emberséget vinni egy családi vígjátékba.

Fricker mindig idegenkedett a sztárkultusztól. Saját bevallása szerint Oscar-díját hosszú ideig egy műanyag bevásárlószatyorban, a mosogató alatt tartotta. Sajátos öniróniájára jellemző, hogy egyszer azt mondta: még az Oscarjánál is büszkébb arra, hogy neve bekerült a dublini rímszlengbe. A Brenda Fricker név ugyanis tréfás szóhelyettesítőként a knickers („bugyi”) szóra rímel, így születhetett meg például a mondat: „Where are my Brenda Frickers?” („Hol van a bugyim?”).

Az elmúlt években ritkábban vállalt szerepet, de Írországban továbbra is a nemzeti filmművészet egyik legnagyobb alakjaként tekintettek rá. Halálával olyan színészt veszített el az európai film, aki sosem a látványos gesztusokkal, hanem a csendes, pontos és mélyen emberi alakításaival vált emlékezetessé.