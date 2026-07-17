Orbán János Dénes kilép a Magyar Művészeti Akadémiából, mert nem óhajt egy levegőt szívni L. Simon Lászlóval

kilépés;L. Simon László;Ókovács Szilveszter;Magyar Művészeti Akadémia;Orbán János Dénes;

2026-07-17 18:08:00 CEST

Egyúttal azt tanácsolta a korábbi államtitkárnak, hogy ő maga is fontolja meg a kilépés lehetőségét.

Kilép a Magyar Művészeti Akadémiából (MMA) Orbán János Dénes - közölte az író egy, lapunk számára is megküldött levelében.

Mindezt azzal indokolta: „nem óhajtok egy levegőt szívni egy olyan alakkal, aki bárkin keresztültapos, amennyiben gátlástalan ambíciói úgy diktálják. Azt üzenem továbbá, hogy pénzügyekről és etikáról inkább mélyen hallgasson, és ne tetszelegjen az igazságosztó szerepében, mert hiteltelen és nevetséges”.

Érvelése szerint volt államtitkárként L. Simon László nagyon is jól tudja, hogy az ilyen volumenű minisztériumi szerződések nem az ügyvezetés, hanem a felsővezetés hatáskörébe tartoznak. Orbán János Dénes úgy értékelte, hogy L. Simon László szakmai állásfoglalás helyett „feljelentésízű” szöveggel csatlakozott egykori bajtársa verbális meglincseléséhez.

„Azt is üzenem, hogy maga is fontolja meg az MMA-ból való kilépést: súlytalan életműve és a hozzá fűződő barackmag- és egyéb típusú ügyletei ugyanis nem teszik méltóvá az akadémiai tagságra”

- fogalmazott.

A Magyar Állami Operaház főigazgatójának válaszolva Orbán János Dénes az Operaház Valuska című kortárs operájának és Az Orfeum mágusa című produkciónak a nézőszámait és megtérülését hasonlította össze. Felidézte, hogy Ókovács Szilveszter 2025. október 13-án azt írta, még összesen 1200 nézőt keresett három előadásra, miközben 660 jegy gazdára várt.

A levél szerint Az Orfeum mágusát eddig több mint 25 ezren látták a Budapesti Operettszínházban, televízióban pedig több százezren. Orbán János Dénes hangsúlyozta, hogy nem a kortárs operai produkció létjogosultságát vitatja, hanem kizárólag a nézőszámokról és a megtérülésről beszél.