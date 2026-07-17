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2026-07-17 21:04:00 CEST

Tragédia Szegeden: 17 éves diákmunkás halálát okozta egy építőipari szeletelőgép

A fiú nyári munkán vett részt, és úgy tudni, szinte magába rántotta a gép, amivel dolgozott. Az ügyben a rendőrség büntetőeljárást indított.