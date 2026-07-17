Tragédia Szegeden: 17 éves diákmunkás halálát okozta egy építőipari szeletelőgép

Halálos balesetet szenvedett egy diákmunkás csütörtökön Szegeden. Egy 17 éves fiút, aki nyári keresetkiegészítés reményében volt az egyik építőipari cégnél, magába rántotta egy gép – írja a Délmagyar. Az ügyben a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság foglalkozás körében elkövetett halált okozó gondatlan veszélyeztetés vétsége miatt indított büntetőeljárást.
A szerencsétlenül járt diákot foglalkoztató cég tulajdonosa a portál kérdésére azt írta, hogy szegedi telephelyükön történt a tragikus baleset, amelynek következtében egy szerződéses partnerük munkavállalója vesztette életét. – Az ügyet a rendőrség és az illetékes hatóságok vizsgálják, amelyekkel a legteljesebb mértékben együttműködünk. Az eljárások hivatalos lezárásáig nem tudunk további részleteket megosztani a közvéleménnyel az esetről. Az áldozat hozzátartozóinak őszinte részvétünk, mély együttérzésünk – tette hozzá.
A portál úgy tudja, a gép az épületek szigetelésére alkalmas táblákat vágta és csomagolta. Ezek az ipari gépek típustól függően gyorsan forgó körfűrésszel, szalagfűrésszel, illetve fűtött huzallal dolgoznak. A veszélyesebb gépeknél a vágóeszköz részben nyitott, ezért szigorú munkavédelmi előírások vonatkoznak rájuk.