Egy 17 éves fiú egy hódmezővásárhelyi gyermekotthonból, egy 17 éves lány egy pécsi gyermekotthonból tűnt el

rendőrség;keresés;eltűnés;

2026-07-18 10:33:00 CEST

Jelentkezzen, ha látta valamelyiküket!

Két 17 éves kamasz eltűnéséről is beszámolt honlapján a rendőrség, egy fiú Hódmezővásárhelyről, egy lány Pécsről tűnt el. Mindketten gyermekotthonban laknak.

A rendőrségre érkezett bejelentés szerint a 17 éves fiú, Nagyváti Zsolt Ferenc 2026. július 15-én a Szeged - Csanád Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató Hódmezővásárhelyi lakásotthonból ismeretlen helyre távozott, azóta életjelet nem adott magáról.

Nagyváti Zsolt Ferenc körülbelül 185 centiméter magas, ovális arcú, vékony testalkatú, barna hajú és barna szemű. Eltűnésekor sötét pólót és sötét nadrágot viselt.

A Hódmezővásárhelyi Rendőrkapitányság kéri, hogy aki a képen látható fiú jelenlegi tartózkodási helyével kapcsolatban információval rendelkezik, jelentkezzen személyesen bármelyik rendőri szervnél. Telefonon a névtelenség megőrzése mellett bejelentés tehető a Csongrád-Csanád Vármegyei Rendőr-főkapitányság 06/62/562-400-as hívószámán, továbbá a 06-80/555-111-es „Telefontanú” zöldszámán, valamint a 112-es központi segélyhívó telefonszámon is.

A 17 éves lány, Orsós Nikolett június 12-én engedély nélkül távozott egy pécsi gyermekotthonból, azóta nem adott életjelet magáról, tartózkodási helye ismeretlen. A felkutatására tett rendőri intézkedések eddig nem vezettek eredményre. A lány normál testalkatú, fogszabályzót visel, haja váll alá érő, fekete, szeme barna.

A Pécsi Rendőrkapitányság kéri, aki a képen látható lányt felismeri, vagy jelenlegi tartózkodási helyéről információja van, akár névtelensége megőrzése mellett tegyen bejelentést az ingyenes Telefontanú 06-80-555-111-es zöldszámán, a 112-es központi segélyhívón!