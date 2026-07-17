Bombariadó miatt lezárták a szolnoki autóbusz-állomást

A Voláninform a Facebook-oldalán tette közzé, hogy bombariadó miatt a rendőrség péntek este lezárta a szolnoki autóbusz-állomást, és a járatok a pályaudvar területén kívül lévő 12; 13; 14; 15-ös kocsiállásokról indulnak – írja az Index. Ugyancsak a Voláninform, nem sokkal később frissítette a posztját: a bombariadó véget ért, járataink ismét az autóbusz-pályaudvarról indulnak.
A Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei rendőrség az Indexnek megerősítette, hogy rendőrségi akció zajlott, további tájékoztatást azonban későbbre ígértek.
A Szolnok Hangja Facebook-oldal szerint péntek este, nyolc óra körül nagy erőkkel vonultak ki az autóbusz-állomáshoz, kiürítették az épületet, az ott dolgozókat is kiküldték. Ugyanekkor a Kossuth téren található szórakozóhelyre is megérkeztek, ott is közveszéllyel való fenyegetés miatt, a pályaudvar mellett a Sörárium sörmúzeumot szintén kiürítették.