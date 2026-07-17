rendőrség;bombariadó;Volán;Szolnok;lezárás;autóbusz-állomás;

2026-07-17 22:07:00 CEST

Bombariadó miatt lezárták a szolnoki autóbusz-állomást

A rendőrök nagy erőkkel vonultak a helyszínre péntek este, a beszámolók szerint a közeli sörmúzeumot is kiürítették.